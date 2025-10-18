Nikad moćnija kombinacija Dženifer Lopez

Dženifer Lopez je ponovo u Njujorku, ovog puta povodom promocije svog novog muzičkog filma "Poljubac žene pauka" (Kiss of the Spider Woman).

Izvor: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

Dok osvaja bioskopske sale, Džej Lo paralelno dominira i ulicama Menhetna pa svakog dana mijenja stajlinge i izaziva prave modne euforije.

U novoj crno-bijeloj kombinaciji koja odiše luksuzom i samopouzdanjem, Dženifer je pokazala zašto je neprikosnovena kraljica strit stajla.

Uska crna pencil suknja sa dva šlica sa strane savršeno prati liniju tijela, dok klasična bijela košulja donosi kontrast i eleganciju. Preko nje, veliki crni pojas koji se pozadi vezuje kao korset dodaje dozu drame i oblikuje siluetu u stilu stare škole.

Izvor: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

Crni kardigan, sav u resama, unosi pokret i teksturu u kombinaciju, dok crne salonke sa špicastim vrhom potvrđuju da J.Lo zna kako se nosi klasika. Duga, puštena kosa i crna tašna zaokružuju stajling koji je istovremeno sofisticiran, urban i odvažan.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Fanovi su oduševljeni, komentari pršte: "Fantastičan autfit! Savršeno ti stoji!", "Crno-bijelo nikad nije izgledalo ovako moćno", "Izgledaš prelijepo kao i uvijek". A Dženifer, kao i uvijek, ne samo da promoviše film, već redefiniše pravila ulične mode.

(Lepa i srećna)