Bogdanović spreman za povratak: Kapiten Srbije dobio zeleno svjetlo, da li je ovo posljednja šansa u Klipersima?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović uskoro se vraća na teren.

Bogdan Bogdanović uskoro se vraća na teren Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović (33) uskoro se vraća na teren poslije povrede, bivši košarkaš Fenerbahčea mučio je mogu sa bolovima u predjelu kuka. Kapiten reprezentacije Srbije dobio je ljekarsko uvjerenje da se u nedjelju protiv Finiksa nađe na terenu, a vidjećemo hoće li dobiti i priliku da zaigra.

Bivši igrač Partizana odigrao je svega 16 mečeva u novoj NBA sezoni, što svakako nije dobar znak. Takođe, glasine o njegovom trejdu postaju sve češće, pa ostaje pitanje hoće li Bogdan Bogdanović ostati u timu Klipersa i u narednom periodu - možda baš od predstojećih mečeva zavisi sudbina ljubimca Grobara. 

Bogdanović u ovoj sezoni bilježi osam poena, skoro tri skoka po meču, 2,7 asistencija, dok na terenu provodi 22,5 minuta, ali ostaje činjenica da je od 47 utakmica odigrao svega 16. Zbog toga je budućnost u Klipersima ostala neizvjesna.

Bogdanović je u NBA stigao 2017, kao igrač Sakramenta, u kojem je ostao do 2020. Potom je do 2025. bio igrač Atlante, a onda je na polusezoni trejdovan u Los Anđeles Kliperse. U godini za nama imao je nešto zapaženiju ulogu, ali u novoj sezoni, a naročito poslije povrede na Evropskom prvenstvu, situacija za kapitena Srbije nije najbolja.

Klipersi i Finiks sastaju se u noći između nedjelje i ponedjeljka u dva sata poslije ponoći. Domaćin je trenutno sedmi na tabeli i ima skor 30-19, dok je ekipa iz Los Anđelesa 10. i ima više poraza nego pobeda (22-25), bez obzira na činjenicu što ovaj tim čine neka od važnih imena u NBA ligi. 

