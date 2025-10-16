"To su potpune izmišljotine": Svetislav Pešić se oglasio: "To nije moj vokabular!"

Svetislav Pešić se oglasio prvi put otkako nije selektor Srbije i naglasio je da vijesti o tome da su igrači previše vremena provodili u crkvi apsolutno nemaju veze sa realnošću.

Izvor: MN PRESS

Sada već bivši selektor Srbije Svetislav Pešić, kome je istekao ugovor poslije Evropskog prvenstva na kome je srpski ispao od Finske u četvrfinalu, u velikom intervjuu za "Nedeljnik" oglasio se povodom priča da se žalio da su igrači išli u crkvu na molitve, a ne na treninge.

"To su potpune izmišljotine, niti se to desilo. niti je to moj vokabular", rekao je Svetislav Pešić za "Nedeljnik", a onda se osvrnuo na paralelu između Amerike i Srbije.

Kao što je jednom prilikom rekao kada se pojavi Pet Rajli u Americi svi aplaudiraju, a u Srbiji 2002. godine Ranko Žeravica nije imao gdje da sjedne na svečanosti povodom osvajanja svjetskog zlata.

"Kao što može da se vidi - ili se ne vidi, ja to ne znam. Vjerujem da sam na kraju osoba koja ipak vlada u tišini. Ne idem po kafićima, imam vrlo uski krug ljudi sa kojima se družim. Ne govorim glasno, osim na treningu i sastanku sa igračima. Vrijeme provvodim uglavnom sa ljudima koji poznaju košarku, tako da u neposrednom okruženju osjećam ljude koji razumiju šta se dešava. I kada sam bio mlađi trener i kada sam bio trener reprezentacije Jugoslavije isto sam bio kritikovan. Na razne načine, čak i vrijeđan. Sjećam se te 2001. godine kada sam izabran za selektora, pres-konferencije u savezu. Ogroman broj ljudi je došao, zbog košarke, ne zbog mene. Tu sam imao prvo obraćanje, rekao otprilike šta su mi planovi, a prvo pitanje je bilo - da li možemo da znamo koliko će naš novi selektor da zarađuje. Još sam tada osjetio takav odnos i to mi je smetalo. Smetalo mi je jer sam ipak rođen u Srbiji. Ja sam Srbin jugoslovenskog opredjeljenja, kao što znate", rekao je Pešić za Nedeljnik.

Trener mora da zna da će uvijek da ga kritikuju

Prisjetio se svog početka na klupi SR Jugoslavije. Odmah je došao čuveni Indijanapolis i dominantno osvojena titula. Tokom Mundobasketa u Americi je bilo kritika, ali sa tim trener mora da živi.

"Onda smo otišli na Evropsko prvenstvo. Dominantno smo osvojili zlato, na kraju pobijedili Turke, koji su, uz ovu selekciju u Rigi, imali jednu od dve najbolje ekipe u istoriji. Sljedeće godine je došao Indijanapolis gdje nismo počeli tako dobro. I onda su počela vrijeđanja tih koji prave ime na tuđoj muci. Tada mi je smetalo, a sada pošto sam sve to naučio, kritikoe koje dolaze i vrijeđanja od ljudi do kojih meni nije stalo, to me ne dodiruje. Trener kada odlučuje da će biti trener mora da zna da će uvijek biti kritika", naglasio je Pešić.