"Samo su mi rekli da Jokić ne može iz kreveta": Svetislav Pešić ispričao sve o mukama sa Eurobasketa

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se o svim mukama koje je imao sa timom na Eurobasketu u Letoniji. Pričao je o povredama Bogdanovića, Avramovića, Gudurića i Vukčevića, kao i bolesti Jovića i Jokića.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / diebilderwelt / Alamy/Profimedia /

Doskorašnji selektor fudbalera Srbije Svetislav Pešić javno se oglasio prvi put poslije odlaska sa klupe "orlova". Njega je zamijenio mnogo mlađi stručnjak Dušan Alimpijević, a Pešić je prvo demantovao razne priče koje su kružile nakon Eurobasketa.

Nakon toga je objasnio sa kakvim se problemima srpski tim susretao tokom takmičenja u Rigi. Sve je počelo odlično, a onda je od povrede Bogdanovića počeo sunovrat tima.

"Pripremne utakmice su bile odlične, kao i na početku Evropskog prvenstva. I onda je došla utakmica sa Portugalom, gdje nam se Bogdanović povrijedio. Jedan od najvažnijih igrača. Povreda Bogdanovića je unutar ekipe povečala odgovornost i motivaciju u nekom drugom smislu, da drugi igrači osjete potrebu da preuzmu više odgovornosti. I odigrali smo utakmicu protiv Letonije fantastično. Ta utakmica nam je podigla samopouzdanje. Bio sam zadovoljan jer nisam morao igračima da govorim da smo izgubili Bogdana i da treba da preuzmu odgovornost. Vidjelo se da oni to osjećaju. Ali onda dolazi Turska, i u petom-šestom minutu Avramović se povrijedio. A on nam je najvažniji igrač. On je pokretač naše kompletne odbrane. Mi živimo od odbrane. Naravno, imamo najboljeg igrača na svijetu, ali i Jokić živi od svih ostalih. Poslije se i Vukčević povrijedio u toj utakmici. Naravno, nije on najvažniji igrač, ali smanjuje se rotacija. Povređuje se potom i Gudurić. Jedan trening može, drugi trening ne može. Utakmicu sa Turskom gubimo na jedan posged i to bez Avramovića", naglasio je Pešić u intervjuu za "Nedeljnik".

Jokić i Jović nisu mogli iz kreveta

Kao da to nije bilo dovoljno, srpski tim je nakon toga pokosila bolest. Košarkaši su zakačili virus, koji je vrlo vjerovatno krenuo od Letonaca. Nikola Jokić i Nikola Jović su "pali" pred Finsku.

"Dolazim na doručak, kad tamo nema Jokića. Nema ni Nikole Jovića. Gdje su oni? Profesor doktor Gaga Radovanović mi saopštava da su bolesni. Eto, to su bili naši problemi kojima smo se mi bavili. Izgleda da jeste bio neki virus. Prethodnog dana u hotelu mi se otvorio lift, a u njemu letonski trener Banki. On mi kaže - neki virus nas uhvatio. Dan kasnije dvojica naših igrača ne mogu da ustanu iz kreveta.Nekoliko članova medicinskog tima i rukovodstva takođe. Bolesni igrači nisu išli na trening, dobijali su tri puta dnevno infuziju, a hranu su im donosili u sobu. I pred utakmicu ujutro kažu oni da im je prošla temperatura. Kaže Nikola Jović: 'Dobar sam, igram ja. ' Jokić, njega i da boli, on nikada neće da kaže da ga boli. Takav je tip, može da istrpi šta god", rekao je za "Nedeljnik" Pešić.

