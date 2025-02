Blagojević sve pogodio, ali jednog niko ne može da "oživi": Ocjene fudbalera Partizana poslije derbija

Fudbaleri Partizana herojski osvojili bod na gostovanju Crvenoj zvezdi i prebacili očekivanja javnosti, pa i svojih navijača.

Fudbaleri Partizana su na gostovanju Crvenoj zvezdi osvojili bod (3:3), a 175. "vječiti" derbi jedan je od najboljih koji smo gledali poslednjih godina. Gosti iz Humske su u uvodnoj fazi meča stigli do prednosti, zatim se odlično branili i na kraju dva puta stizali gol zaostatka protiv velikog rivala.

Partizan je u poslednjim minutima meča stigao do izjednačenja, nakon što je glavni arbitar pogleda VAR snimak, dosudio penal zbog prekršaja Timija Maksa Elšnika nad Bibarsom Nathom i Nemanja Nikolić matirao Ivana Gutešu. Zaslužili su to igrači Partizana zbog svega što su uradili tokom okršaja protiv ubjedljivog lidera na tabeli, koji je tako i poslije 24 kola ostao na 21 bod prednosti u odnosu na najvećeg rivala.

Evo kako smo vidjeli partije fudbalera Partizana i u skladu sa tim dali ocjene. Pročitajte i ocjene fudbalera Crvene zvezde.

A. Jovanović - 5,5

Majstorski spriječio udarac glavom Šerifa Endiajea u 22. minutu susreta, najbolju šansu za Zvezdu u tom dijelu meča. Loše reagovao kod prvog i katastrofalno reagovao kod drugog gola Crvene zvezde. Delimično je kriv i za treći pogodak. Za razliku od svih drugih mečeva Partizana ove sezone, u derbiju je mogao da bude jedan od tragičara.

Roganović (do 85. minuta) - 6,5

Morali bi u Humskoj da se zapitaju gdje je Milan bio tokom jesenjeg dijela sezone, ako se zna da je na okupljanju pred novu sezonu najavljen kao jedan od bonusa. Jasno, imao je problema sa povredom, ali nisu oni bili toliko veliki da tek nekoliko mjeseci kasnije zacementira svoje mjesto u timu - djelimično i zbog povrede Filipovića.

Simić - 6,5

Partizanov dječak imao derbi koji će zapamtiti. Vidio je kako izgleda na terenu sa odraslima, vidio je šta se dešava kada se zakasni za jednu sekundu ili jedan metar. Ipak, sva četiri meča koja je odigrao pokazuju da Partizan ima ozbiljan materijal za rad u vidu mladog defanzivca, koji bi morao da bude stub odbrane u godinama koje dolaze.

Ilić - 7

Vodio ozbiljan rat protiv Šerifa Endiajea, bio mu pod kožom u svakom duelu i mučio ga kako to štoperi Partizana nisu znali u prethodnim derbijima. Za napadača Crvende zvezde ovaj meč je mnogo više ličio na one koje igra u Ligi šampiona nego na onaj koji je jesenas odigrao u Humskoj. Kao i ceo tim Partizana pao je u nastavku, ali je bio najbolji u posljednjoj liniji tima.

Mujakić - 7

Do juče niko o njemu nije pričao kao o starteru Partizana na ovom meču, a onda se ispostavilo da je pun pogodak. Veliki posao uradio je Srđan Blagojević prebacivanjem crno-bijelih u novu formaciju, a povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine odradio je zadatak koji mu je povjeren. Bio je tu da pomaže Šehoviću protiv Silasa i Iliću protiv Endiajea, a obojica su imali izuzetno teške zadatke.

Šehović (do 68. minuta) - 6,5

Nije bio previše ofanzivan, niti je širio igru Partizana na lijevi bok, ali je njegova partija u prvom dijelu meča vjerovatno najveći pogodak Srđana Blagojevića od kako je na klupi crno-bijelih. Imao je jasno definisanu ulogu da smeta Silasu, da skupi kad god lopta ide ka njemu i da uđe u što više duela kako bi mu koristi najjači adut - brzinu. Daleko više problema imao je u nastavku susreta, pa je bio logičan izbor za izmjenu kada je Partizan mijenjao formaciju i krenuo ofanzivnije.

Šćekić - 6,5

Pojedini trenuci meča podsjetili su na one derbije koje su zatvarali Saša Zdjelar i on, samo što je sada imao za partnera Stefana Kovača. Do poluvremena je iza njihovih leđa sve bilo zaključano. Problemi su nastali kasnije, kada je Zvezda golovima uspjela da “raširi” igru Partizana. To nije ritam meča koji mu odgovara, ali je uspio solidno da se snađe i u tim okolnostima.

Kovač (do 85. minuta) - 7

Početka formacija Partizana govorila je da on mora biti četvrti igrač u napadu, odnosno prvi koji se dodaje trojici ofanzivaca. Nije bilo potrebe za tim zbog rane prednosti, a kada je Zvezda preokrenula pokazao je šta može da donese pred protivnikim golom. Dobru akciju Partizana fantastično je završio, kao nagradu za sav težak posao koji je odradio.

Kalulu - 7

Svaki trenutak meča koristio da pokaže Crvenoj zvezdi koliko je pogrešila što ga je “zaboravila” u pripremi meča. Bježao iza leđa Ananu, napadao licem Đurića, odbijao Elšnikove napade da ga udvoji i usmjeri. Vratilo mu se asistencijom, a još nekoliko puta je napravio konfuziju u kaznenom prostoru Zvezde. Po svemu što smo vidjeli u prva četiri kola, Kalulu je najbolji igrač Partizana ovog proljeća.

Đ. Jovanović (do 68. minuta) - 6,5

Mnoge je iznenadio izbor Srđana Blagojevića da on počne derbi, ali imajući u vidu kako je Partizan igrao u prvom delu meča to je bilo sasvim očekivano. Bio je veoma pokretan i na širokom prostoru se jurio sa Zvezdinim defanzivcima. Takvu ulogu na terenu nije mogao da odradi niko drugi iz aktuelnog igračkog kadra Partizana, pa je jasno da je Jovanović bio izuzetno značajan za povoljan rezultat na poluvremenu.

Zubairu (do 52. minuta) - 7

Već u osmom minutu našao se na pravom mjestu, nakon što je odlično ispatio akciju po desnoj strani. Na njega niko nije obratio pažnju, a on je dve prilike iskoristio da savlada Gutešu, koji nije sjajno intervenisao. Velika šteta za Partizan što je morao iz igre u ranoj fazi drugog dijela meča, jer bi bio izuzetno opasan u nastavku.

Goh (od 52. minuta) - 6

Bespotrebno troši minute u prvom timu Partizana. Ne liči na igrača iz Južne Koreje i govorom tijela nije popravio utisak iz jesenjeg dijela polusezone. Pitanje je i da li će Blagojević uspeti da ga "oživi", pošto prethodni treneri u Humskoj nisu uspjeli da naprave od njega važnu kariku u lancu.

Nikolić (od 68. minuta) - 6,5

Vjerovatno nije odigrao bolji meč od Đorđa Jovanovića čiju je ulogu na terenu preuzeo, ali... Postigao je gol koji će navijači Partizana slaviti. Remi protiv Zvezde nije dovoljno dobar crno-bijelima, ali remi protiv Crvene zvezde pogotkom sa bijele tačke u nadoknadi vremena dovoljno je dobar da može da se proslavi.

Natho (od 68. minuta) - 6,5

I dalje je to majstor fudbala koji u crno-bijelom dresu rješava utakmicu. Konkretno ovu bez gola i asistencije, ali na iskustvo iznuđenim penalom. Navijači Partizana nadaju se da u Humskoj znaju šta će kad nekadašnji kapiten Izraela odluči da se penzioniše.

Vukotić (od 85. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu za konkretan utisak.

Stjepanović (od 85. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu za konkretan utisak.

