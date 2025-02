"I ja se pitam kako je ta informacija procurila": Treneru Partizana je jedan detalj baš zasmetao

Trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se poslije derbija i zasmetalo mu je što se u medijima saznalo šta će da uradi pre meča.

Partizan je golom u 95. minutu došao do izjednačenja i do remija na 175. vječitom derbiju. Prije samog početka utakmice trener crno-bijelih Srđan Blagojević odlučio je da napravi jednu promjenu i da u posljednjoj liniji bude pet igrača umesto četiri kako je prvobitno najavljivano.

Upravo je to bilo jedno od pitanja novinara na konferenciji za medije. Kada je donio odluku o promeni taktike koja je izašla u javnost par sati pred početak utakmice.

"I ja se pitam kako je procurilo? Vjerujem da su novinari snalažljivi. Pripremamo to cijele nedjelje, mada nismo bili sigurni da će to biti. Imajući u vidu potrošnju koja je bila u derbiju. Igrački kadar sa karakteristikama kakvi jesu, broj igrača u gustom rasporedu, sve to je uslovilo ovakvu kombinaciju", rekao je Blagojević.

Još jedno pitanje bilo je o toj promjeni na ojačanje defanzive i koja mu je bila ideja u tim momentima.

"Da li će Ivanić, Silas, Milson na bok, to nismo znali. Zvezda je najjača u igri između linija. Jaki su tu, fizički su moćni, da bi to zatvorili odlučili smo se za pet pozadi. To smo negdje uspjeli, a ne mali faktor je bio to što igramo već u srijedu. Sve smo to sabrali. Imali smo u startu plan B koji smo upotrebili ulaskom Nikolića i Natha, na kraju nam se isplatilo", zaključio je Blagojević.

