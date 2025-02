Autor Dragan Šutvić

18 :42

Završena je konferencija za medije Srđan Blagojević je završio obraćanje za medije poslije ove utakmice.

18 :3 9 Ideja sa pet? "Da li će Ivanić, Silas, Milson na bok nismo znali. Zvezda je najjača u igri između linija. Jaki su tu, fizički su moćni, da bi to zatvorili odlučili smo se za pet pozadi. To smo negdje uspjeli, a ne mali faktor je bio to što igramo već u srijedu. Sve smo to sabrali. Imali smo u startu plan B koji smo upotrebili ulaskom Nikolića i Natha, na kraju nam se isplatilo", odgovorio je na pitanje novinara MONDA Srđan Blagojević.

18 :37

Ivanić i Maksimović? "Pripremali smo i ivanića i Maksimovića to izvlačenje na kontra nogu, imali su oni takvih nekih situacija u prvom poluvremenu. Jako je teško igrati protiv Zvezde, a ne patiti od njihovih kvaliteta. Detalji uvijek odlučuju, desilo se da padnemo. Ipak uvijek volim da se uhvatim za ono pozitivno. Veliki je šok kad se primi gol na početku poluvremena, ali to što smo se vratili volim da mislim da je to psihološka stabilnost i volja igrača".

18 :35

Mnogi očekivali pobjedu Zvezde "Ja sam u najavi rekao da je legitimno da Zvezda u ovoj situaciji želi ubjedljivu pobjedu protiv Partizana. Isto kao što je legitimno da mi iskoristimo potcijenjenost. Iskoristio bih priliku da se zahvalim navijačima. Nije lako biti navijač, igrač u upravi Partizana, ali je velika prilika da se pokaže koliko zaista vole Partizan."

18 :34

Pet pozadi procurilo? "I ja se pitam kako je procurilo? Vjerujem da su novinari snalažljivi. Pripremamo to cijele nedjelje, mada nismo bili sigurni da će to biti. Imajući u vidu potrošnju koja je bila u derbiju. Igrački kadar sa karakteristikama kakvi jesu, broj igrača u gustom rasporedu, sve to je uslovilo ovakvu kombinaciju", rekao je Blagojević.

18 :33

Najbolji meč Partizana? "Ne mislim. Kad bih sad rekao da su mi se najviše svidheli momenti iz prvog poluvremena protiv Spartaka kad smo gubili 2:0, rekli bi da sam lud. Gledmao drugačije. Opredijelili smo se za nešto defanzivnije. Ipak ono što bih ja volio da vidim kako da igra moj tim je nešto drugačije. Ipak Zvezda je jak tim i nismo spremni za drugu strategiju", jasan je on.

18 :31

Može li Partizan da bude zadovoljan bodom? "Teoretski ne bi trebalo da bude, ako ga posmatramo iz perspektive velikog kluba, velikog imena. Ako promijenimo perspektivu i shvatimo gdje se nalazi Partizan onda je jasno da je ovo dobar rezultat. Koliko god to navijačima bilo neprijatno da čuju. Ne slavimo bod, spremamo se za Mladost", ističe Blagojević.

18 :30

Sljedeći meč još bitniji "Mi smo se opredijelili za zatvoreniju varijantu da odbranimo Zvezdine kvalitete. To nam se na kraju isplatilo, ne mogu da kažem da slavimo bod ali to što smo uzeli bod u ovakvoj situaciji je podstrek. Sada zatvaramo vu situaciju, a za tri dana igramo za mene još važniji meč. Već večeras mislimo o tome", naglasio je trener Partizana.

18 :29

Prvo obraćanje trenera Partizana "Prvo bih pohvalio atmosferu, mislim da je bila dobra i korektna sa obje strane. Rekao sam da je obaveza svih nas da čuvamo derbi. Na kraju velika borba u kojoj smo mi izvukli bod igrajući protiv jako dobre ekipe Crvene zvezde. To pokazuje i razlika na tabeli i sve ono što je Zvezda postigla u prethodnom periodu", počeo je Blagojević.