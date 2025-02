"Savjetujemo ih da to ne rade": Sudijski ekspert se oglasio poslije derbija, progovorio i o penalu za Partizan

Zdravko Jokić anlizirao je suđenje Nenada Minakovića u 175. vječitom derbiju.

Novi večiti derbi, 175. po redu, završen je remijem Crvene zvezde i Partizana - 3:3. Šest golova, preokreti, penal u samoj završnici i puno uzbuđenja na samom terenu. Glavni sudija ovog meča bio je Nenad Minaković.

Poslije utakmice je sudijski ekspert Zdravko Jokić analizirao njegovo suđenje i sve što je uradio. Uglavnom su bile pohvale na njegov račun, uz nekoliko zamjerki. Analizu u studiju "Arene sporta" započeli su situacijom sa početka kada je Endiaj udario rukom u lice Ilića i za to nije dobio žuti karton.

"Nije dobio karton za udaranje Ilića. Zaključak o suđenju ću na kraju Minakovića. Imao je dobar menadžment, ovo je bio početak utakmice, dolazi do klizanja, gubljenja balansa napadača Zvezde koji drži ravnotežu, širi je prema ramenu, ne ide u lice, to je Minaković ocijenio kao nenamjerno i pustio da se igra dalje i to je bilo dobro", počeo je Jokić.

U 33. minutu je Silas pao u kaznenom prostoru, tražili su crveno-bijeli penal, nije ga bilo.

"Ocjenjivanje i odigravanje lopte, igrač Partizana je klizećim izbio loptu, došlo je do pada. Tada kada izbije loptu, procijenio je sudija da igra treba da se nastavi."

U 37. minutu je došlo do koškanja između igrača poslije jednog faula koji je dosuđen u korist Zvezde.

"Nažalost, prvo je pokazao da se igra, što smo ga savjetovali da ne pokazuje rukom, nego da presuđuje. Pokazao je da treba da se igra, pa pokazao prekršaj koji nije bio. Igrač je izbio loptu, nije bio bezobziran start da bi se meč prekinuo. Došlo je do konfrontacije koju je dobro intervenisao. Menadžment prema nekim igračima Partizana je bio dobar prema igračima Partizana koji su bili malo agresivniji", jasan je Jokić.

"Bio je penal za Partizan"

U završnici prvog poluvremena je Partizan tražio penal, sudija je brzo pokazao da se meč nastavi i da nema elemenata za to.

"Bio je vrlo dobar u procjeni odigravanja lopte, dobro je procijenio da nema penala, da nema ni prekršaja."

Potvrdio je da je u 92. minutu pravilno dosuđen penal za Partizan i da je Elšnik bio neoprezan i da je udario Natha.

"Ovdje je isti slučaj. Minaković je prvo odmahnuo rukom. Savjetujemo da to ne pokazuju sudije, jer dezavuiše svoje odluke. VAR tim bio je odličan, pomogao mu je da uoči da je Natho udaren sa leđa kada je izbio loptu igrač Zvezde. Zakasnio je, udario ga je."

Za kraj je dao ocjenu suđenja Minakovića.

"Vrlo dobra utakmica. Vrlo dobro suđenje sudijskog tima, sa odličnom taktikom suđenja. Nije žurio sa žutim kartonima. Mali prekršaji, puštao je da se igra, pustio je neke izvanredne prednosti. U nekim situacijama ne znači da ako si blizu da treba da budeš preblizu, jer ugao oka ne može da vidi kompletnu figuru, nego se fokusira na neki detalj. Ne treba biti previše blizu. Dobra saradnja sa pomoćnim sudijama. VAR tim takođe dobar. Pomoćnici su bili Vorović i Božović kojima su roditelji bili vrhunske pomoćne sudije. Imali smo dobar VAR, dobre sudije takođe. Sve u svemu mislim da je bila dobra utakmica i dobro suđenje Minakovića", zaključio je Zdravko Jokić.

