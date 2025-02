Milojević ljut poslije derbija, nije mu se svidjelo pitanje: Otkud znate da sam im išta rekao?!

Trener Crvene zvezde pomalo ljutito odgovorio na pitanje reporterke poslije "vječitog derbija".

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda i Partizan su remizirali 3:3 (0:1) u 175. "vječitom derbiju", a odmah poslije susreta na stadionu "Rajko Mitić" Vladan Milojević je imao kratak komentar.

Treneru Crvene zvezde nije se svidjelo prilično uobičajeno pitanje reporterke 2šta ste rekli igračima poslije 3:3”?

"Otkud znate da sam im išta rekao. Nisam im ništa rekao. Nisam ih ni vidio", rekao je Vladan Milojević pomalo ljutito reporterki TV Arena Sport.

"Nema tu motivacionog govora, primili smo gol... Došli su sa brzim igračima i da igraju kontre, sa petoricom nazad. Da ne spominjem moje igrače koje su bili impresionirani jer su igrali prvi derbi. Rekao sam već prije ove utakmice da je to sazrijevanje koje imamo od početka. Otišli su nam iskusni igrači, igramo sa našom djecom, tako da je to presudilo da bude loša postavka. Da ne komentarišem tu posljednju akciju i gol poslije 3:2, naše neiskustvo da sačuvamo rezultat... Tražili smo pukotine, teško je bilo proći Partizan, oni su igrali na kontre i u principu - sve u svemu - rezultat je takav kakav jeste. Da li je zaslužen ili ne, idemo dalje", rekao je Milojević za TV Arena Sport.

Prokomentarisao je i nastup Šerifa Endiaja koji je postigao dva gola.

"Nadahnuće velikih utakmica je taj adrenalin kod pojedinih igrača, radi, neki vole da igraju ovakve utakmice, ali je isto tu bilo i sazrijevanje nekih igrača. To je za njih prevelika impresija. Strah od greške, jednostavno je to tako", dodao je Milojević.

Izvor: TV Arena sport

Trener Crvene zvezde nakon toga govorio je na konferenciji za novinare.

"Lijepa utakmica, utakmice se igraju za golove, bilo ih je šest, bilo je preokreta... Da li sam zadovoljan, generalno nikad nisam zadovoljan. Bili smo bliži pobjedi. To je normalno jer nije svojstveno da primamo ovakve golove pogotovo zbog toga kako smo se pripremali. Nama je posljednja linija potpuno nova. Njima je ovo prvi derbi, donosi i psihološki koliko god ih mi pripremali, dođe ta trema, vidjela se kod pojedinih igrača. Okovale su im se noge", rekao je Milojević i dodao da je to breme sazrijevanja, ali da mu je drago da viđa ovakve utakmice.

Partizan sa pet pozadi?

"Imali su plan i nisu nas iznenadili. Mi smo imali nekoliko igrača van ritma. Trebalo je da tražimo pukotine i nismo imali proboj gdje je trebalo. Probali smo sa nekim izmjenama, ali znate kako - u fudbalu je tako. Ničije lopte su bile njihove, a najbitnije je da vi prvu šansu iskoristite i iskoristili su je. Dobro za nas je što smo se vratili iz negativnog rezultata", dodao je Milojević.

Penal?

"Nisam ni vidio tu situaciju. Ako je gledala VAR soba i sudija, onda je verovatno bio", rekao je Milojević i dodao da je Silasa zamijenio jer je to bio plan igre.

Da li je Milojević ljut?

"Ne mogu da budem ljut na njih. Crtano je šta će da se desi. To je ono što mogu da budem ljut. Ali opet, ne mogu da budem jer je to iskustvo. Anan je dijete koje je igralo u Novom Pazaru i OFK Beogradu, pa imamo Velju i Đurića, ali to je zadnja linija. Mi smo u zadnjoj liniji imali Drkušića, Spajića i Đigu. To je sad neko breme sazrijevanja koje treba da dođe i oni su budućnost Zvezde. Imam povjerenja u njih, ne mislim da smo nešto loše odradili, ali Partizan je dobra ekipa sa dobrim igračima i pojedincima što se vidjelo i danas. Nisam ljut, gledam ih kao svoju djecu", rekao je Milojević.

Razlika u dva poluvremena?

"Nismo imali nikakav pritisak, pa oni su bili na svojoj polovini. Igrali su na kontre. Imate devet igrača iza lopte", rekao je Milojević.