Navijači tukli fudbalere zbog "fenjera", a onda je došao Srbin: Kakav debi u Varšavi - dali četiri gola za 53 minuta!

Aleksandar Vuković je odmah "razmrdao" Legiju.

Izvor: YouTube/Ekstraklasa/Screenshot

Legija iz Varšave prolazi kroz veliku krizu pošto je prethodnog vikenda palo na posljednje mjesto prvenstva Poljske, što je izazvalo revolt kod navijača koji su upali u autobus sa igračima i neke od njih čak i tukli!

Zbog svega toga Marek Golobijevski je dao otkaz, preuzeo ih je Aleksandar Vuković, a to je odmah dalo rezultate.

Čim je srpski trener sjeo na klupu giganta iz Varšave - situacija se preokrenula. Dobro poznaje klub, ima poštovanje navijača i igrača, a "šok-terapija" je upalila već u prvom njegovom meču u novom mandatu. U odloženom meču trećeg kola protiv Zaglembja, odmah se video njegov trenerski potpis.

Legija je igrala kao u transu i već do poluvremena je golovima Lopeša vodila 2:0, da bi do 53. minuta uz pomoć Pekharta i Holovnije došli i do 4:0 na semaforu.

Legija je ovom pobjedom, petom u sezoni, izašla iz "opasne" zone.