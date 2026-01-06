Nikola Lončar: "Nije realno pričati o Zvezdi na F4 Evrolige"

Nekadašnji srpski košarkaš Nikola Lončar smatra da je rano za predviđanja o tome ko će se boriti za trofej u Evroligi, iako mu je Crvena zvezda prijatno iznenađenje sezone.
Košarkaši Crvene zvezde igraju veoma dobro u tekućoj sezoni, a svakom pobjedom rastu apetiti navijača koji stidljivo prizivaju plasman među četiri najbolja tima u Evroligi. Iako je još rano za predviđenja ko bi mogao da postane šampion kontinenta, nadu da će se Zvezda umiješati u tu borbu niko ne može da oduzme navijačima.
Nekadašnji košarkaš i reprezentativac naše zemlje Nikola Lončar ipak može da malo spusti očekivanja crveno-bijelih. Po njegovim riječima Zvezda je prijatno iznenađenje, posebno mu je drago zbog uspjeha Saše Obradovića, ali... Nije realno u ovom momentu pričati o plasmanu na F4!
"Zvezda je prijatno iznenađenje. Igra dobro, borila se i to je potvrdila na posljednjoj utakmici protiv Efesa u Istanbulu, da neće da stane", rekao je bivši reprezentativac Nikola Lončar za "Mozzart Sport".
Nekadašnji saigrač Saše Obradovića posebno je srećan zbog njegovih uspjeha na klupi Crvene zvezde i povratak legendarnog beka u voljeni klub smatra najboljim mogućim potezom crveno-bijelih. Ipak, vidi još prostora za Zvezdin napredak u nastavku sezone, prije svega zbog povreda i uigravanja Devontea Grejema.
"Obradović je prodrmao Zvezdu i doveo igrače u neki njihov maksimum. Kasnije je došao Batler, koji je fenomenalan igrač. Još uvijek se čeka Grejem i on dosta oscilira, čak nije ni pokazao sve ono što je radio u NBA. Ostali igrači nekako prate taj ritam, Zvezda konstantno igra sa dosta povreda i bez kontinuiteta. Međutim, Zvezda je jako prijatno iznenađenje. Pogotovo mi je drago zbog Saše Obradovića, kojeg jako cijenim kao bivšeg saigrača i čovjeka. Sale je baš pravi i Zvezda je napravila najbolji mogući potez što ga je dovela u svoje redove", istakao je Lončar.
Iako je košarkaška sezona na polovini, Nikola Lončar ne želi da prognozira kako će se ona završiti. Po njegovim riječima, još je rano da se analizira ko će uzeti trofeje u srpskoj i regionalnoj košarci, a isto smatra i za odlazak na Fajnalfor Evrolige koji je označen kako jedan od Zvezdinih ciljeva!
"Daleko je još kraj sezone. Što se tiče ABA lige, KLS-a tu su Crvena zvezda i Partizan pretendenti za titule i kvalitetniji su u odnosu na ostale. Jedino može da poremeti Dubai, kao i Budućnost, koja igra dobro u Evrokupu i vidjećemo da li će da se pojača, što može dodatno da joj da na samopouzdanju. Što se tiče Evrolige, mislim da Crvena zvezda ima realne šanse za nešto. Deveto i deseto mjesto i domaći teren u plej-inu bila bi dobra pozicija za Zvezdu, dok bi plej-of defintivno popravio rezultat od prošle sezone i bio velika stvar za njih. Pričati u ovom momentu o nekom fajnal-foru nije realno, ali nikad ne znamo šta može da se desi", zaključio je proslavljeni košarkaš.
