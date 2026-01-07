"Kada jednom završim, reći ću sve što imam, kunem se u to": Čima Moneke se ugrizao za usnu pred novinarima

Čima Moneke bio je upitan poslije poraza od Valensije za svoje svađe sa sudijama.

Zvezdin krilni košarkaš Čima Moneke ugrizao se za usnu kada je bio upitan da komentariše svoje rasprave sa sudijama u ubjedljivom porazu protiv Valensije.

"Ako kažem šta mi je na umu sada, uzeće mi cijelu mjesečnu platu", rekao je Čima Moneke novinarima u miks-zoni.

"Kada jednom završim, reći ću sve što imam, kunem se u to", dodao je Nigerijac.

Šta se dogodilo kada je Zvezda dva puta prišla na "minus 4", a Valensija se brzo "odlijepila" na ubjedljivu prednost?

"Vjerovali smo (u preokret), ali smo pretrpeli udarce. Navijači su nam pružili veliku podršku i zahvalan sam im. Još jednom se pokazalo da možemo da igramo protiv bilo koga kada igramo odbranu. Valensija je pokazala da je poseban tim, da nije to šala. Uradiće ovo protiv svakoga ko ne bude spreman za njih, a mi nismo bili spremni".

"Treninzi su mu užasni, zato su utakmice lake"

Posebno je komentarisao rad trenera gostiju Pedra Martineza.

"Igrao sam za Pedra u Manresi i treninzi su užasni. Toliko su teški da čine utakmice lakim. Imaju 12 igrača koji igraju sve vrijeme, sve rotira i niko ne igra više od 26 minuta. Rade to što rade, pogodili ili promašili, oni vrše pritisak i ko to ne radi, on ne igra. Nema popuštanja. Vjeruje u svoju filozofiju i kada nađe prave igrače koji vjeruju u to, napravi poseban tim. Odajem mu posebno priznanje".

Kako protiv Žalgirisa u petak?

"Trebalo bi ovo zaboraviti. Svaka utakmica je drugačija, moramo da se vratimo tome da shvatimo šta smo radili dobro protiv Žalgirisa u prvoj međusobnoj utakmici. Vjerujem da od nas zavisi, kao i uvijek".