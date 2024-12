Igokea m:tel naplatila "panterima" ispadanje iz Evrope!

Košarkaši Igokee m:tel zabilježili su osmu pobjedu u regionalnoj ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Nakon eliminacije u FIBA Ligi šampiona od njemačkog Vircburga, košarkaši Igokee m:tel ugostili su FMP u 13. kolu ABA lige i naplatili "nesrećno" ispadanja iz FIBA Lige šampiona.

IGOKEA - FMP 83:70 (21:12, 21:22, 24:13, 17:23)

Brajs Džons i Nikola Marić kreirali su vođstvo šampiona Bosne i Hercegovine do "plus devet" u prvom kvartalu, "panteri" su zahvaljujući Stefanu Lazareviću uspjeli da smanje, ali je domaćin trojkom Vasilija Pušice opet stigao do devet razlike na isteku prve četvrtine (21:12).

"Panteri" su u nastavku uspjeli da smanje na samo tri poena minusa, da bi potom uslijedila serija "igosa", koji su u jednom momentu čak se odlijepili na dvocifrenu prednost, ali nisu uspjeli da je sačuvaju do odlaska na odmor (42:34).

U trećoj dionici "igosi" su napravili veliku razliku od čak "plus 19" čime su i praktično prelomili utakmicu u svoju korist. Bez većih problema održavali su ubjedljivu prednost i u posljednjem kvartalu, a čak su povećali razliku na više od 20 poena.

Do kraja su "panteri" uspjeli da naprave seriju od 14:0 i smanje rezultat, ali je potom Boriša Simanić trojkom sa osam metara i definitivno zapečatio sudbiju gostiju iz Železnika, koji su uknjižili šesti poraz u reagionalnom takmičenju.

Najefikasniji kod domaćina bio je Brajs Džons sa 24 poena, Nikola Marić i Vasilije Pušica su ubacili po 10 pogodaka, a Boriša Simanić i Terel Karter po koš manje.

S druge strane u taboru FMP-a najbolju partiju pružio Stefan Lazarević sa 15 koševa, a dvocifren učinak zabilježili su Matic Rebec (14) i Petar Popović sa poenom manje.

Izabranicima Nenada Stefanovića do Nove godine predstoje još dvije utakmice - najprije u utorak gostuju u Dubaiju, a posljednji meč u 2024. godini odigraće u Laktašima protiv crnogorskog Mornara (30.12).

(MONDO)