Otkriven uzrok smrti velemajstora Danijela Narodickog: Optužili velikog rivala, ali razlog je drugačiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Šahista Danijel Narodicki preminuo je u 30. godini, a nekoliko mjeseci nakon smrti velemajstora otkriveni su i razlozi

Šahista Danijel Narodicki se predozirao Izvor: Screenshot/YouTube/@NBCNews

Šahista Danijel Narodicki nedavno je preminuo, a imao je svega 29 godina. Nekoliko dana pred rođendan momka iz SAD objavljene su tužne vijesti, a sada je otkriven i razlog smrti velemajstora - momak koji je sa 18 godina stigao do najviše titule predozirao se u svom stanu.

Narodickog je mrtvog pronašao kolega Oleksandar Bortnik koji je 19. oktobra krenuo da ga obiđe. Zatekao je prijatelja mrtvog na kauču u domu i već tada se sumnjalo da je riječ o samoubistvu ili predoziranju, mada nisu bili pronađeni znakovi nelegalnih supstanci ili kriminalnih aktivnosti.

Nekoliko mjeseci kasnije, nakon toksikoloških nalaza, u izvještaju se navodi da je šahista u sebi imao metamfetamin, amfetamin, 7-hidroksimitraginin i mitraginin. Prve dvije supstance su sintetički stimulansi, a druge dvije primarna aktivna hemijska jedinjenja koja se nalaze u kratomu, biljci koja vuče porijeklo iz jugoistočne Azije, a ima slično dejstvo kao opijati, tvrdi "Dailymail".

Sve četiri pomenute supstance imaju pretenzije da izazovu zavisnost. Metamfetamin je kontrolisana supstanca iz Spiska II, što znači da se smatra da ima visok potencijal za zloupotrebu i zavisnost, sa nekim veoma ograničenim, ali prihvaćenim medicinskim primjenama. S druge strane, Kratom nije kontrolisana supstanca, ali ga je Američka agencija za suzbijanje droga (DEA) navela kako supstancu koja izaziva zabrinutost, samim tim i zavist.

Prije nego što je šahista preminuo, jedan od ruskih takmičara Vladimir Kramnik (50) ga je često optuživao za varanje u onlajn partijama. Tvrdio je da je koristio programe koji su mu pomagali da odigra najjače poteze u trenutku meča, s druge strane američki velemajstor više puta je negirao kritike koje su stizale na njegov račun.

Izvor: YouTube/Saint Louis Chess Club/Screenshot

Povodom optužbi oglasila se i majka prerano preminulog šahiste: "Ništa nije bilo važnije Danijelu od njegovog dostojanstva i imena šahiste. Danijel se toliko trudio da se brani. Čitav svijet je bio na Danijelovoj strani. Igrao je sve više i radio sve više i više jer je pokušavao da dokaže da nije ono za šta je optužen", rekla je.

Zbog silnih optužbi u jednom od posljednjih obraćanja Amerikanac je rekao: "Nažalost, još od Kramnikove optužbe, osjećam se kao da ako počnem da dobro radim, ljudi pretpostavljaju da imam najgore namjere. Problem je u dugotrajnom efektu toga", rekao je.

"Umoran sam od biranja riječi, on pokušava da mi uništi život, pokušava da mi nanese emocionalnu štetu, fizičku štetu. On tačno zna šta radi, a ovo je jedna od najlošijih osoba sa kojima sam ikada imao posla", rekao je Narodicki.

Zbog oštrih riječi sa obje strane, mnogi od navijača Amerikanca, a na instragramu ih ima 500.000, kao veliki problem u smrti velemajstora vidjeli su Rusa. Zbog toga je na adresu Kramnika stigao veliki broj prijetećih poruka, iako je on objavio da je smrt njegovog kolege veliki gubitak za njegovu porodicu i šah uopšte.

Tagovi

šah

RK BORAC