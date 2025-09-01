Završen 5. Međunarodni šahovski festival "Trofej Banjaluke 2025"

Banjaluka je ovog vikenda bila epicentar šaha i domaćin brojnim mladim talentima iz Srpske, BiH i regiona.

Izvor: PROMO/Šahovski klub Gambit

Dvodnevna manifestacija koja je na jednom mjestu spojila tradiciju, znanje i mladost, ponovo je opravdala očekivanja i potvrdila status jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u regionu. Tri takmičenja (ekipno, blic i pojedinačno) i ukupno 10 turnira oborilo je sve rekorde sa čak 436 učesnika.

Ekipno u kategoriji do 10 godina prvo mjesto pripalo je ŠK "Križevci" Križevci, drugo ŠK "Velemajstor" Brčko, dok je treće mjesto pripalo ŠK "Gambit" 6 Banjaluka.

Najbolje rangirani u kategoriji do 14 godina bili su šahisti ŠK "Damin Gambit" iz Osijeka. Druga pozicija pripala je ŠK "Gambit" 3 Banjaluka, treće mjesto zauzela je ekipa ŠK "Gambit" 4 Banjaluka.

Prvo mjesto u kategoriji do 20 godina pripalo je ŠŠ "Matematička Gimnazija" Beograd, drugo OŠK "9. Januar" Foča, a treće ŠK "Petefi Šandor" Skorenovac.



Drugog dana festivala održano je čak šest pojedinačnih turnira u različitim kategorijama – do 8, 10, 12, 14, 16 i 20 godina, na kojima su mladi šahisti pokazali zavidan nivo znanja, upornosti i ljubavi prema šahu.

Učesnici ističu da je rezultat bio u drugom planu, a ono što najviše cijene jesu prijateljstva, druženja i iskustva koja će dugo pamtiti.

“Rad, iskustvo i cilj su nas doveli do tri medalje i jednog pehara. Bilo je odlično, upoznao sam mnoge drugare. Banjaluka je predivan grad, a turnir je odlično organizovan”, ocjena je Uroša Brankovića iz ŠK "Petefi Šandor" Skorenovac.

“Bili smo domaćini, ovo je na nivou evropskih prvenstava. Igrali smo ekipno do 14 godina i bili smo drugi. Konkurencija je bila jaka i partije su bile teške”, naveo je Viktor Panić iz ŠK "GAMBIT" Banjaluka.

Ono što je jubilej učinilo još zanimljivijim jesu noviteti – prenos partija uživo i primjena VAR tehnologije u šahu, zahvaljujući kojima su roditelji, treneri i pratioci u posebnoj sali mogli uživo da prate svoje takmičare. Iz šahovskog kluba “GAMBIT” Banjaluka naglašavaju da je ovogodišnji festival okupio 436 učesnika iz više od 30 gradova i opština Republike Srpske, BiH i regiona, što je apsolutni rekord i najbolja potvrda rasta, značaja i kvaliteta turnira.



“Nakon ova dva vrlo intenzivna dana, deset turnira moramo biti prezadovoljni onim što smo postigli. Bila je ovo sjajna promocija šaha kao intelektualnog sporta, promocija Banjaluke i Republike Srpske. Učesnici su puni utisaka i zaista je ovo nešto više od takmičenja. Nova prijateljstva su se sklapala, izgradili smo neke nove mostove između ljudi i ono što je najvažnije svi su rekli da se vidimo i naredne godine u još većem broju”, poručio je predsjednik Šahovskog kluba “GAMBIT” Banjaluka Nemanja Šipka.

REZULTATI POJEDINAČNIH TURNIRA - UKUPAN POREDAK

Kategorija do 8 godina:

1. Aleksandar Mihajlović ŠK "GAMBIT" Banjaluka

2. Ahmed Slamnik ŠK"ALPONG" Sarajevo

3. Bruno Ljajić ŠK "KRIŽEVCI" Križevci

Kategorija do 10 godina:

1. Pavle Tomić ŠK "VELEMAJSTOR" Brčko

2. Ljaljić Nora ŠK "KRIŽEVCI" Križevci

3. Mitrović Nemanja ŠK "SVETI GEORGIJE" Bijeljina

Kategorija do 12 godina:

1. Petar Gazić "BANJALUČKI ŠAHOVSKI KLUB" Banjaluka

2. Andrija Savić ŠK "NEVESINJE" Nevesinje

3. David Perić ŠK "SVETI GEORGIJE" Bijeljina

Kategorija do 14 godina:

1. Viktor Panić ŠK "GAMBIT" Banjaluka

2. David Knežević "BANJALUČKI ŠAHOVSKI KLUB" Banjaluka

3. Uroš Vučković ŠŠ "MATEMATIČKA GIMNAZIJA" Beograd

Kategorija do 16 godina:

1. Branković Uroš ŠK "PETEFI ŠANDOR" Skorenovac

2. Mijić Goran OŠK "9. JANUAR" Foča

3. Stefan Mitrović OŠK "9. JANUAR" Foča

Kategorija do 20 godina:

1. Luka Ristić ŠŠ "MATEMATIČKA GIMAZIJA" Beograd

2. Nikola Konjević ŠK "PPD" Vukovar

3. Pavle Markuš ŠŠ "MATEMATIČKA GIMNAZIJA" Beograd

Šampion i rekorder u rješavanju šahovskih taktika bio je Luka Ristić iz Beograda. Sa 306 rješenja osvojio je prvo mjesto.