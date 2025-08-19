Šahovski region stiže u Banjaluku: Jedinstvena manifestacija za djecu i mlade

Želja - obaranje prošlogodišnjeg rekorda od 276 učesnika

Izvor: PROMO/Šahovski klub Gambit

Šahovski klub "GAMBIT" Banjaluka organizovaće 5. Međunarodni šahovski festival "Trofej Banjaluke 2025" 30. i 31. avgusta 2025. u Kristalnoj sali hotela "Bosna", u samom srcu Banjaluke.

"Festival je zamišljen kao jedinstvena regionalna šahovska manifestacija za djecu i mlade do 20 godina starosti. Kroz tri takmičenja (ekipno, pojedinačno i Blic open) i ukupno 10 odvojenih turnira, garantujemo šampionska nadmetanja za više od 400 učenika. Želja nam je da oborimo prošlogodišnji rekord od 276 učesnika (pojedinačno 164, ekipno 112. Ove godine uvodimo i poseban novitet: večernji šahovski spektakl pod otvorenim nebom "8. Gamblt Blic 2025", koji će se održati u parku 'Mladen Stojanović'. Takmičenje je otvoreno za sve pravovremeno prijavljene učesnike, a nagradni fond iznosi 2.710 KM, uz 23 vrijedne nagrade", navode organizatori.

Izvor: PROMO/Šahovski klub Gambit

Takođe, tu je i korišćenje posebne VAR tehnologije u šahu za prenos partija uživo na internetu!