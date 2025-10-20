logo
Preminuo velemajstor Danijel Narodicki: Imao je samo 29 godina, svijet šaha u šoku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tužne vijesti pogodile su sve ljubitelje šaha zbog smrti jednog od omiljenih mladih šahista.

Preminuo šahista Danije Narodicki Izvor: YouTube/Saint Louis Chess Club/Screenshot

Šahista iz SAD Danijel Narodicki je iznenada preminuo, saopštila je njegova porodica. Imao je samo 29 godina i preminuo je nekoliko dana uoči rođendana, dok njegova porodica u saopštenju nije otkrila više o uzroku smrti, niti je to navedeno u medijskim izvještajima u SAD.


"Porodica Narodicki sa tugom saopštava vijest o Danijelovoj iznenadnoj smrti. Danijel je bio talentovani šahista, edukator i voljeni član šahovske zajednice. Molimo za privatnost dok porodica tuguje", navodi se u saopštenju.

Ko je bio Danijel Narodicki?


Danijel Narodicki je rođen 9. novembra 1995. godine u San Mateu (Kalifornija), a nije teško naslutiti da je porijeklom sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza. Roditelji su mu jevrejskog porijekla - otac Vladimir je rođen na području današnje Ukrajine, a majka Lena je iz Azerbejdžana.  

Danja, kako je nadimak slavnog šahiste, počeo je rano da se interesuje za ovaj sport i već sa šest godina je važio za velikog talenta, što je kasnije i potvrdio.

Imao je 18 godina kada je dobio titulu "velemajstora šaha", dok je njegov FIDE rejting bio 2.619 u oktobru. Predstavljao je SAD, a interesantno je da je studirao Stenford gdje je diplomirao istoriju. Poznat je bio i kao kreator na društvenim mrežama (Jutjub i Tvič) gdje je imao zbirno više od 800 hiljada pratilaca.

Tagovi

šah

