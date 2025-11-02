logo
Poslije tate i brata, i Fredi je zaigrao za Vest Hem: Nevjerovatna porodica Pots nastavlja da pobjeđuje u Londonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nema veće "čekićarske" porodice od porodice Pots. Sada je i njen treći član zaigrao za Vest Hem.

Fredi Pots nastavio porodičnu tradiciju u Vest Hemu Izvor: Alun Roberts/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vest Hem je uspio da napravi iznenađenje i da savlada Njukasl junajted 3:1 na svom terenu, a svoj debi u Premijer ligi imao je Fredi Pots. Mladi 22-godišnji vezista tako je nastavio porodičnu tradiciju.

Njegov otac Stiv Pots, koji je trenutno trener u klubu, u martu 2001. godine odigrao je posljednji meč u dresu "čekićara", a stariji brat Den Pots je 2013. godine odigrao jedini meč za Vest Hem.

Fredi Pots ne samo da je debitovao već je u 69. minutu postigao i gol, ali je nažalost bio u ofsajdu i nije mu se računao ovaj pogodak. Na kraju su pogodak Lukasa Pakete, uz autogol Svena Botmana, koji je skrenuo loptu u mrežu nakon centaršuta Arona Van Bisake, te Tomasa Součeka u posljednjem napadu bili dovoljni za siguran trijumf.

Kratka istorija porodice Pots

Stiv Pots je bio bek i igrao je za Vest Hem skoro cijeli život. Zapravo je ponikao u omladinskoj školi kluba, igrao je za prvi tim od 1985. do 2002. godine i upisao 400 mečeva, a onda je u Dag end Redu imao jednu sezonu. Bio je i kapiten kluba, a sinovi su krenuli njegovim putem.

Stariji Danijel je lijevi bek i štoper i prošao je omladinsku školu kluba i odigrao nekoliko mečeva za ekipu. Legenda je Lutona za koji je igrao 10 godina, a prošle godine je igrao za Čarlton. Mladi Fredi je zapravo debitovao u Ligi Evrope protiv Dinama iz Zagreba, a vidjećemo da li će poslije dvije godine na pozajmicama u Vikombu i Portsmutu sada dobiti pravu šansu u Vest Hemu.

Tagovi

Vest Hem Premijer liga

