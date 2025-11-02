logo
Nova smjena trenera u Premijer ligi: Poslije 10 mečeva bez pobjede morao je da dobije otkaz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Vitor Pereira nije više trener Vulverhemptona.

Vitor Pereira nije više trener Vulverhemptona

Vidjeli smo još jedan otkaz u Premijer ligi. Poslije deset kola bez pobjede Vulverhempton je riješio da otpusti trenera Vitora Pereiru. Poslije samo dva boda na startu i ubjedljivo posljednjeg mjesta uprava je izgubila povjerenje u portugalskog stručnjaka.

"Nažalost, početak ove sezone bio je razočaravajući i uprkos našoj snažnoj želji da glavnom treneru damo vremena i utakmica za napredak, došli smo do tačke u kojoj moramo da napravimo promjenu", rekao je predsjednik Vulvsa Džef Ši. 

U prethodnom kolu Vulverhempton je poražen od Fulama rutinski 3:0 u meču u kome srpski reprezentativac Saša Lukić nije zaigrao. Pereira je u klubu od kraja 2024. godine kada je zamijenio Gerija O'NIla. Spasio je klub od ispadanja prošle sezone nizom od šest uzastopnih pobjeda. 

Ipak, na početku ove sezone je dobio novi ugovor, ali je jako loše počeo sezonu i zbog toga sada Vulvsi traže novog šefa struke. 



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Premijer liga Vulverhempton

