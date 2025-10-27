logo
Tuga u Mančester junajtedu: Otac mladog fudbalera oduzeo sebi život

Tuga u Mančester junajtedu: Otac mladog fudbalera oduzeo sebi život

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Otac Risa Beneta, mladog fudbalera Mančester junajteda, izvrio je samoubistvo.

Ubio se otac fudbalera Mančester junajteda Izvor: Josh Nesden / Alamy / Profimedia

Otac Risa Beneta, mladog fudbalera Mančester junajteda, izvršio je samoubistvo. Engleski klub prenio je tužne vijesti, a kasnije je i dvadesetjednogodišnjak potvrdio da je doživio tragediju u svojoj porodici.

Riječ je o mladiću koji je prije tri godine bio predvodnik omladinske selekcije Mančester junajteda, sa kojom je stigao do trofeja u FA Kupu. Mladić se nakon tragedije oglasio ma društvenim mrežama.

"Tata, nikada nisam mislio da ću morati ovo da pišem tako rano. Preko vikenda sam saznao da si sebi oduzeo život, slomljen sam, razoren, ne želim da vjerujem da je to stvarno, ali tužna istina je da jeste". započeo je i potom nastavio: 

"Od vožnje ovdje i onde, do toga da si uvijek bio tu da gledaš kako ispunjavam san da postanem profesionalni fudbaler, volim te u ovom životu i sljedećem. Samoubistvo je trajno rješenje za privremeni problem, molim vas, progovorite, ne shvatate koliko ste voljeni", poslao je snažnu poruku mladić. 

