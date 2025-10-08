logo
Bruno Fernandeš za 115.000.000 evra ide kod Sergeja

Bruno Fernandeš za 115.000.000 evra ide kod Sergeja

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Bruno Fernadneš je izgleda u posljednjoj sezoni u Mančester junajtedu i naredne godine će nastupati u Al Hilalu.

Bruno Fernandeš ide u Saudijsku Arabiju Izvor: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Izgleda da je riješeno da Bruno Fernandeš konačno ode iz Mančester junajteda. Ovog ljeta je Al Hilal želio da ga dovede i da ga upari sa Rubenom Nevešom i Sergejem Milinković-Savićem, ali ostao je na "Old Trafordu". Sada se navodi da će na kraju sezone napustiti klub. 

Navodno je iskusni Portugalac poslije pet godina u Mančester junajtedu spreman da ode za Saudijsku Arabiju, a Junajted bi na ime obeštećenja dobio čak 115.000.000 evra.

Junajted spremio zamjene

Junajted je čak isplanirao i kako da potroši ovaj novac pošto se navodi da su već dogovorili dolaske Eliota Andersona iz Notingem Foresta i Karlosa Balebe iz Brajtona. 

Eliot Anderson koji je oduševio englesku javnost na meču sa Srbijom je na meti mnogih velikana poslije sjajnih igara u prethodnoj sezoni, a što se tiče Balebe on je bio u planovima Junajteda i ovog ljeta.

Što se Fernandeša tiče on je naglasio da je u djetinjstvu osim za Boavištu navijao za Junajted, a poslije Novare, Udinezea, Sampdorije i Sportinga on je 2020. došao u Englesku. Za klub je odigrao 297 utakmica i dao je ravno 100 golova.

(MONDO)

Mančester junajted Bruno Fernandeš fudbal

