Junajted i Siti došli na Marakanu, a nije ih zanimala Zvezda

Mančester siti i Mančester junajted bi narednog ljeta mogli da vode rat na tržištu, zbog srpskog talenta Vasilija Novičića koji igra za IMT.

Izvor: MN PRESS

Tokom posljednjih nekoliko godina u Superligi Srbije imamo priliku da gledamo veliki broj talentovanih fudbalera. Brojke kažu da situacija za mlade igrače nikad nije bila bolja, a jedan od onih koji bi mogli da profitiraju od pravila o bonus igračima je prvotimac IMT-a Vasilije Novičić (17). Izuzetno talentovani momak iz Kosovske Mitrovice jedan je od najboljih mladih igrača u prvenstvu.

O tome koliko je Vasilije dobar u dresu tima sa Novgo Beograda pokazuje i to ko ga je gledao na posljednjem odigranom meču. Kada su "traktoristi" gostovali Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 12. kola Superlige Srbije, na tribinama su se našli skauti oba velikana iz Mančestera! I Junajted i Siti poslali su svoje ljude u Beograd, kako bi na licu mjesta vidjeli talenat centralnog veznog koji još nije punoletan.

Kako prenosi "MozzartSport", Junajted je treći put gledao Novičića, dok se za njega sada zainteresovao i Siti koji je prethodnih godina mnogo kupovao u Srbiji, ali uglavnom nije uspio da pogodi sa talentovanim fudbalerima. Očigledno ih to nije odbilo, pa žele da odmjere snage na tržištu sa gradskim rivalom, a to je svakako dobra vijest za IMT koji bi pregovorima sa oba tima iz Mančestera mogao da podigne cijenu Vasilija Novičića, neumornog veznog fudbalera koji je prije punoljetstva stekao bogato iskustvo u srpskom fudbalu.

Ko je Vasilije Novičić?

Momak iz Kosovske Mitrovice rođen je 2008. godine, a najbolje se snalazi kao defanzivni vezni, iako može da igra i na centralnoj poziciji u veznom redu. Standardni je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama, a do sada je nosio dres reprezentacija do 17, 18 i 19 godina. Pažnju je skrenuo na sebe igrama za kadetski tim Ole, a zatim se preselio u redove IMT gdje je odmah nakon igranja za tim do 17 godina prekomandovan u seniorsku ekipu.

Tokom prethodne sezone Vasilije Novičić je nastupio na 25 mečeva za seniorski tim IMT-a i na još 15 mečeva u Kadetskoj ligi Srbije. Na mečevima fudbalera do 17 godina upisao je tri gola i jednu asistenciju, dok je u seniorskoj konkurenciji imao gol i dvije asistencije. Oni su bili izuzetno bitni za IMT, jer su stigli tokom grčevite borbe za opstanak u Superligi Srbije.

Naravno, svima u klubu postalo je jasno da je Novičić biser srpskog fudbala i da će morati da ga stave u prvi plan tokom aktuelne sezone. Na prvih 11 mečeva u sezoni Vasilije Novičić već ima četiri postignuta gola, a u međuvremenu je postao izvođač penala za tim sa Novog Beograda. Na prvenstvenom meču protiv Javora ponio je i kapitensku traku, iako će tek na kraju sezone proslaviti 18. rođendan.

Novičić je do sada odigrao odigrao 36 mečeva za prvi tim IMT-a, a na njima ima učinak od pet golova i dve asistencije. Nije ni čudo što su partije momka koji je sa 16 godina uspio da postane prvotimac privukle pažnju timova iz Mančestera, pa bi vrlo lako moglo da se desi da Novičić obori klupski rekord i postane skuplji od Miloša Lukovića koji je prodan Strazburu za 4,7 miliona evra.