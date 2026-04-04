Oglasio se Branko Lazić: Ovo je uzrok požara u teretani bivšeg kapitena Zvezde

Dragan Šutvić
Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić otkrio je šta se desilo u Staroj Pazovi.

Branko Lazić o požaru u teretani Izvor: AS/© MN press, all rights reserved

Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić oglasio se poslije vijesti da je u njegovoj teretani u Staroj Pazovi izbio požar. Na svu sreću nema povrijeđenih i šteta će biti sanirana u što kraćem roku.

Vatrogasci su intervenisali i brzo ugasili požar, a sada je poznat i uzrok ovog nemilog događaja. Kako je Lazić saopštio na Instagramu, požar je izazvala peć u sauni.

"Želim svima da se zahvalim na porukama podrške i zabrinutosti. Ono što je najbitnije je da niko nije povrijeđen i da su svi dobro. Požar je izazvala peć u sauni i šteta će biti sanirana u što kraćem roku i nastavljamo gdje smo stali. Još jednom, hvala svima", napisao je Lazić.

Izvor: Instagram/10sile10/printcreen

Lazić je na kraju prošle sezone napustio Crvenu zvezdu, ali nije objavio konačan kraj karijere. Ipak, ubrzo je pokrenuo privatni biznis i otvorio teretanu u Staroj Pazovi.

Tokom karijere je nastupao za dva kluba - FMP i Crvenu zvezdu, a kao kapiten crveno-bijelih je podigao 25 trofeja - osvojio je sedam titula u ABA ligi, 9 u domaćem šampionatu i 9 u Kupu Srbije. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

