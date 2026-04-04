Oglasio se Branko Lazić: Ovo je uzrok požara u teretani bivšeg kapitena Zvezde

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić otkrio je šta se desilo u Staroj Pazovi.

Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić oglasio se poslije vijesti da je u njegovoj teretani u Staroj Pazovi izbio požar. Na svu sreću nema povrijeđenih i šteta će biti sanirana u što kraćem roku.

Vatrogasci su intervenisali i brzo ugasili požar, a sada je poznat i uzrok ovog nemilog događaja. Kako je Lazić saopštio na Instagramu, požar je izazvala peć u sauni.

"Želim svima da se zahvalim na porukama podrške i zabrinutosti. Ono što je najbitnije je da niko nije povrijeđen i da su svi dobro. Požar je izazvala peć u sauni i šteta će biti sanirana u što kraćem roku i nastavljamo gdje smo stali. Još jednom, hvala svima", napisao je Lazić.

Lazić je na kraju prošle sezone napustio Crvenu zvezdu, ali nije objavio konačan kraj karijere. Ipak, ubrzo je pokrenuo privatni biznis i otvorio teretanu u Staroj Pazovi.

Tokom karijere je nastupao za dva kluba - FMP i Crvenu zvezdu, a kao kapiten crveno-bijelih je podigao 25 trofeja - osvojio je sedam titula u ABA ligi, 9 u domaćem šampionatu i 9 u Kupu Srbije.

