Požar u Novoj Pazovi: Izgorjela teretana Branka Lazića?

Teretana Branka Lazića u Novoj Pazovi je izgorjela, za sada nisu poznati uzroci požara, ali je unutra bilo ljudi.
Oko 15.30 časova u Novoj Pazovi izbio je požar i prema informacijama "RTV Stara Pazova" zapalila se sauna u okviru teretane koja se nalazi u tom mjestu.
Prema pisanju srpskih medija u pitanju je teretana bivšeg kapitena Crvene zvezde Branka Lazića. Nisu poznati tačni uzroci požara ni šta se tačno dogodilo. Vatrogasci su intervenisali i brzo ugasili požar, a uzrok će biti poznat poslije istrage.
"Korisnici teretane na vrijeme su evakuisani i na sreću nema povrijeđenih. Pričinjena je samo materijalna šteta", navodi se u tekstu.
Ko je Branko Lazić?
Branko Lazić rođen je 12. januara 1989. godine u Ljuboviji i igra na poziciji beka. U karijeri je igrao samo za dva kluba, počeo je u FMP-u i tu je bio do 2007. do 2011. godine i onda je prešao u Crvenu zvezdu gde je bio do 2025. godine.
Sa crveno-belima osvojio je sedam titula u ABA ligi, 9 u domaćem šampionatu i 9 u Kupu Srbije. Tri puta je bio proglašen za najboljeg defanzivca regionalnog takmičenja, a bio je i kapiten Zvezde. Za reprezentaciju Srbije igrao je na Eurobasketu 2017. godine kada je osvojeno srebro. Zvančno se još uvek nije povukao, ali nema klub od razlaza sa crveno-belima na početku tekuće sezone.
