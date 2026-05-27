"Ućuti i prestani da glumataš": Medvedev se svađao sa ženom usred meča

Ruski teniser Danil Medvedev nikako da ostvari zapažen rezultat na Rolan Garosu, a ovog puta mu je dodatni problem napravila velika vrućina.

Danil Medvedev je doživio iznenađujući poraz na startu Rolan Garosa, pošto je posle borbe u pet setova pretrpio neuspjeh u duelu sa Australijancem Adamom Voltonom. Ako se uzme u obzir koliko Rus ne voli da igra na šljaci, onda ovo i nije previše neočekivano...

Bio je revoltiran Medvedev jer nije mogao da pronađe svoje udarce, mučio se tokom cijelog meča, a već u prvom setu nakon pretrpljenog brejka je pokazao frustraciju.

On je ušao u rajspravu sa suprugom Darijom koja ga je bodrila sa tribina.

Kamere su zabiležile trenutak kada mu je sa tribina poručila: "Ne glumataj. I meni je vruće, svima je vruće i teško. Počni normalno da se ponašaš", da bi joj Danil odgovorio:

"Počeću da se ponašam kad loptice počnu da mi ulaze u teren".

Medvedev's wife to him : "it's hot for everyone , we're all suffering. Behave yourself "





Tu nije bio kraj, pošto se rasprava nastavila i kasnije tokom meča. Nova kriza dogodila se u trećem setu, kada se Medvedev okrenuo ka supruzi i rekao:

"Može li ovaj da prestane da pogađa prve servise na liniju?"

Darija je kratko uzvratila: "Ne pretjeruj. U prošlom gemu nije pogodio nijedan prvi servis. Igraj!".

Šta je bio najveći problem za Medvedeva?

"Ne želim da tražim izgovore. Znam zašto skoro nikada ne igram dobro na Rolan Garosu. Međutim, ako to budem rekao, onda će zvučati kao izgovor, tako da ću zadržati to za sebe", rekao je Medvedev na konferenciji za medije.

Priznao je da mu je bilo teško da se adaptira, a vrućina mu je posebno otežavala posao.

"Svaki turnir ima drugačije loptice, drugačije terene. Šta još? Mogu i ja da budem drugačiji svaki dan. Ne volim da ustajem rano, jer onda igram lošije. Ako ustanem u 6.15 ujutru... Volim da spavam. Možda djeluje kao sitnica, ali u tenisu morate da se adaptirate na mnoge stvari. Ponekad ja nisam dovoljno dobar u tom adaptiranju, ponekad jesam. To je sve što mogu da vam kažem."

