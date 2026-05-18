"Ako bude bojkota grend slemova, podržaću ga": Rus javno zaprijetio, shvatio je konačno da je Novak bio u pravu

Bojan Jakovljević
Danil Medvedev se oglasio i poručio da će pružiti podršku teniserima ako dođe do bojkota.

Danil Medvedev će podržati bojkot grend slemova

Danil Medvedev nije uspio da stane na kraj pobjedničke serije Janika Sinera, ali je poslije tog meča na Mastersu u Rimu dao zanimljivu izjavu. Poručio je da je spreman da se pridruži bojkotu grend slemova i da je tu na strani svojih kolega i koleginica.

"Naravno da podržavam igrače, jedan sam od njih. Podržavam takav način gledanja. Po podacima koji su nam dostavljeni, djeluje da grend slemovi plaćaju igrače mnogo manje. Ako je to tačno...", počeo je Medvedev razgovor za ruski "Boljše".

Podsjetio ih je i na riječi Janika Sinera koji je pričao o tome javno takođe.

"Čuli ste i Sinerovu izjavu. Ne radi se o novcu, to važi i za mene. Želim da uradim ono što je pravedno i da se pokaže poštovanje. Što se bojkota tiče, ne znam da li će otići toliko daleko. Međutim, ako igrači odluče da to urade, imaće moju punu podršku", zaključio je Medvedev.

Izgleda da su tek sada mnogi teniseri shvatili da je Novak Đoković bio u pravu kada je upozoravao na "teniski kartel" i na sve šta se dešava. Valjda nije kasno za promjene...

