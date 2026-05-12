Hrvati oteli najvećeg bisera Njemačke: Kako je samo Srbija izgubila ovu bitku?

Hrvatska je otela Njemačkoj sjajnog Filipa Pavića, prije toga je BiH uspjela da ubijedi Kerima Alajbegovića da ne igra za Njemačku... Samo je Srbija izgubila bitku za Aleksandra Pavlovića.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske dobila je veliku bitku sa Njemačkom i uspjela je da "otme" jednog od najtalentovanijih igrača Bajerna. U pitanju je Filip Pavić (16) koji je odlučio da ubuduće igra za Hrvatsku, pa tako nema više formalnih prepreka da igra za njihove reprezentacije.

Između ostalog, očekuje se da će ovaj fudbaler nastupiti odmah za Hrvatsku na Evropskom prvenstvu u Estoniji (U17), što će biti veliko pojačanje za njihovu kadetsku selekciju.

Ko je Filip Pavić?

16-godišnji branič@FCBayernFilip Pavić, najmlađi igrač bavarskog velikana koji je nastupio u Ligi prvaka te ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja, odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku! ❤️



Za Pavića nema formalnih…pic.twitter.com/ropD21wguF — HNS (@HNS_CFF)May 11, 2026



Radi se o najmlađem igraču Bajerna koji je nastupio u Ligi šampiona (ukupno treći u istoriji ovog takmičenja). Rođen je u Njemačkoj, u Frajsingu i porijeklom je za Hrvatske, pa je izabrao "maticu" umjesto zemlje u kojoj je rođen. Za sada je upisao dva nastupa za reprezentaciju Njemačke do 15 godina, odnosno 11 za U16, gdje je bio i kapiten.

Inače igra na mjestu štopera, desnog beka ili zadnjeg veznog, podjednako dobro i zbog toga ga je Vensan Kompani već ove sezone "gurnuo" u vatru.

Kako svi mogu sem Srbije?

Znamo da je nedavno Njemačka izgubila bitku sa Bosnom i Hercegovinom za Kerima Alajbegovića koji ju je odveo na Svjetsko prvenstvo, dok je sada i Filip Pavić - i to iz Bajerna - odlučio da igra za Hrvatsku umjesto da ponese dres "pancera". Jedino je Srbija izgubila bitku sa Nijemcima za Aleksandra Pavlovića, jednog od najboljih igrača Bajerna u ovom trenutku.

Istina, pobijedili su Nijemce za Lazara Samardžića, ali pitanje je koliko bi fudbaler koji je već dvije sezone samo rezerva u Atalanti imao šanse da ponese dres "elfa".