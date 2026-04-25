Hrvatska ukrala napadača o kojem bruji Engleska zbog het-trika

Adrijan Segečić je nova uzdanica selekcije Hrvatske, a sada je sa het-trikom u dresu Portsmuta dodatno skrenuo pažnju na sebe.

Hrvatska je izgleda pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine dobila strašnog igrača. U pitanju je 21-godišni Adrijan Segečić, momak hrvatskog porijekla koji je rođen u Australiji.

Nakon redovnih nastupa za mlađe selekcije Australije on je u martu ove godine šokirao kompletnu Australiju kada je u FIFA podnio zahtjev da nastupa za Hrvatsku. Digla se buka u Australiji, neki su napadali Segečića, neki selektora Australije Tonija Popovića koji je takođe hrvatskog porijekla...

A Hrvati su slavili i sada imaju razlog da nastave da slave. Segečić je nastavio sa briljantnim igrama u Engleskoj gdje je ove sezone najbolji fudbaler Portsmuta. Sada je u pobjedi svog tima nad Stoukom postigao het-trik!

Na gostovanju Stouku na "Britaniji" postigao je prvi gol u 32. minutu, zatim je u 67. donio prednost, a u 82. minutu je stavio tačku na ovaj meč. Ove sezone ima deset pogodaka i pet asistencija u drugom rangu engleskog takmičenja.

Ko je Adrijan Segečić?

Adrijan Segečić rođen je 2004. godine u Vestmidu u Australiji, a kao djetetu idol mu je bio Lionel Mesi. Nakon početaka u Sidneju išao je na probe u mnoge velikane poput Liverpula, Mančester sitija, Čelsija, Ajaksa i Rendžersa, čak je otišao i na probu u Dinamo Zagreb, ali nije prošao. U Evropu je stigao 2023. na pozajmicu u Dodreht, a onda je na startu sezone stigao u Portsmut i to je bio pun pogodak. Već na prvom meču sa Oksfordom dao je gol.

Nakon 20 nastupa i pet golova za mlađe selekcije Australije pred ovo Svjetsko prvenstvo odlučio se da igra za Hrvatsku. Njemu su i roditelji rođeni u Australiji, ali preko babe i dede koji su emigrirali iz Hrvatske imao je pravo nastupa za "vatrene".

"Nije bilo lako, ali moja porodica je iz Hrvatske i osjećam duboku povezanost. Želim da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu", pojasnio je Segečić, koji još nema nastup za Hrvatsku, ali je radio sa Ivicom Olićem i Nikom Kranjčarom u U21 selekciji. "Niko je nevjerovatan. Od prvog dana mi je pružio podršku, prava je legenda", rekao je Segečić.

