Žestoka tuča na fudbalskoj utakmici u Hrvatskoj (VIDEO)

Nevjerovatne scene na niželigaškoj utakmici u zagrebačkom naselju Kobilić.

Niželigaški fudbal često donese sukobe na terenu i oko njega, a novi primjer nesportskog ponašanja stiže iz Hrvatske. Zapravo, u zagrebačkom naselju Kobilić sukobili su se fudbaleri dva tima, a u tuči su na kraju učestvovali i redari jer je situacija potpuno izmakla kontroli.

Utakmica fudbalskih klubova Vatrogasa iz Kobilića i Gaj u 14. kolu Druge ŽNL Zagrebačke Istok završena je pobjedom domaćeg tima (3:0), ali će se mnogo duže pamtiti po skandalu koji se dogodio. U masovnoj tuči na terenu jedan fudbaler gostujućeg tima je teže povrijeđen, a njegovo stanje je zahtijevalo transport u bolnicu.

Fudbalski klub Gaj oglasio se saopštenjem u kojem tvrdi da je sudija uticao na sukobe na terenu, da su u neredima učestvovali igrači oba tima, ali da su redari koji je trebalo da smire situaciju zapravo pomogli domaćim fudbalerima u tuči protiv gostiju u ovom niželigaškom okršaju. Ovako je to izgledalo:

"Fudbalski klub Gaj ovim putem najoštrije osuđuje nemile i nasilne scene koje su se dogodile na današnjoj utakmici u Kobiliću. Umjesto sportskog nadmetanja, svjedočili smo scenama kojima nije mjesto nigdje, a kamoli na fudbalskom terenu.

Sudija bez autoriteta i integriteta

Sve je započelo krajnje neprofesionalnim ponašanjem glavnog sudije koji je, umjesto provođenja pravila, igračima upućivao psovke poput 'odje*i', 'idi u ku*ac', te ih provocirao pitanjima hoće li da im počne dijeliti kartone. Vrhunac sramote je njegova izjava 'Moje je proljeće, ja od suđenja živim', što jasno sugeriše na sumnju u regularnost i prodaju utakmice.

