Bajern ide po "triplu krunu": Poslije titule u Bundesligi, osigurano finale DFB pokala

Minhenski Bajern je na dobrom putu da ponovo istorijski uspjeh i stigne do druge triple krune u klupskoj istoriji.

Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

Bavarci su nedavno osvojili 35. šampionsku titulu u Bundesligi, a sinoć su izborili plasman i u finale DFB pokala.

NA "Alijanc Areni" su bez većih problema savladali Bajer Leverkuzen (2:0) pogocima Harija Kejna u 22. i Luisa Dijaza u 90+3. minutu i čekaju rivala na berlinskom Olimpijskom stadionu u finalu.

Drugo polufinale igra se u četvrtak uveče u Štutgartu, gdje će "švabe" ugostiti Frajbrug.

Inače, Bajernu je ovo prvo finale Kupa Njemačke nakon šest godina, a u Ligi šampiona su stigli do polufinala gdje će odmjeriti snage protiv aktuelnog šampiona Evrope, Pari Sen žermena.

Prvi meč igra se na "Parku prinčeva" 28. aprila, a revanš u Minhenu 6. maja.

Ukoliko bavarski tim stigne do sva tri trofeja, ponoviće uspjeh koji je ostvarila ekipa sa trenerom Jupom Hajnkesom 2013. godine.

(MONDO)