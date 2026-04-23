logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bajern ide po "triplu krunu": Poslije titule u Bundesligi, osigurano finale DFB pokala

Nebojša Šatara
Minhenski Bajern je na dobrom putu da ponovo istorijski uspjeh i stigne do druge triple krune u klupskoj istoriji.

Bajern u finalu Kupa Njemačke Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

Bavarci su nedavno osvojili 35. šampionsku titulu u Bundesligi, a sinoć su izborili plasman i u finale DFB pokala.

NA "Alijanc Areni" su bez većih problema savladali Bajer Leverkuzen (2:0) pogocima Harija Kejna u 22. i Luisa Dijaza u 90+3. minutu i čekaju rivala na berlinskom Olimpijskom stadionu u finalu.

Drugo polufinale igra se u četvrtak uveče u Štutgartu, gdje će "švabe" ugostiti Frajbrug.

Inače, Bajernu je ovo prvo finale Kupa Njemačke nakon šest godina, a u Ligi šampiona su stigli do polufinala gdje će odmjeriti snage protiv aktuelnog šampiona Evrope, Pari Sen žermena.

Prvi meč igra se na "Parku prinčeva" 28. aprila, a revanš u Minhenu 6. maja.

Ukoliko bavarski tim stigne do sva tri trofeja, ponoviće uspjeh koji je ostvarila ekipa sa trenerom Jupom Hajnkesom 2013. godine.

(MONDO)

Tagovi

FK Bajern Minhen DFB Pokal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC