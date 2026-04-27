logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ermedin Demirović ispunio obećanje: Napadač "zmajeva" lično točio i plaćao pivo navijačima Štutgarta (VIDEO)

Nebojša Šatara
0

Napadač Štutgarta Ermedin Demirović ispunio je obećanje dato navijačima Štutgarta.

Ermedin Demirović je prije utakmice sa Italijom u baražu obećao da će platiti pivo cijelom stadionu u Štutgartu, a sada je doščlo vrijeme da svoje obećanje i ispuni.

"Rekao sam da ću to da uradim, čovjek sam od riječi. Piće je na moj račun. Biće vjerovatno skupo, ali je to nešto što ću učiniti s ljubavlju poslije ovakvog uspjeha. Štutgarte, piće je na moj račun", poručio je Demirović nakon što su "zmajevi" izborili plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

U ponedjeljak je centarfor "švaba" lično točio pivo na Proljećnom festivalu u Štutgartu, naravno besplatno.

Navijači njemačkog kluba, naravno, sa oduševljenjem su prihvatili potez napadača BiH, koji je pokazao da je čovjek od riječi.

Ranije se pisalo da će počastiti cijeli stadion "Gotlib Dajmler", što bi otprilike koštalo oko 300.000 evra, ali čini se da je i pivce na Proljećnom festivalu dovoljno za navijače Štutgarta.

Inače, Štutgart je četvrti na tabeli i boriće se do kraja sezone za plasman u Ligu šampiona, ali i za trofej u DFB Pokalu protiv minhenskog Bajerna.

Demirović je rođen u Hamburgu 25. marta 1998. godine, ali je odabrao da nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine zbog porijekla svojih roditelja. Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije i za seniorski tim je debitovao 2021. godine. Od 2024. igra za Štutgart i za njemački tim je dao 30 golova na 83 utakmice u svim takmičenjima.

(MONDO)

Tagovi

Ermedin Demirović Štutgart

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC