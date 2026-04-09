logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Na šta vam ovo liči?": Čuveni klub promijenio grb, navijači ostali u šoku

Bojan Jakovljević
Fudbalski klub Marsej promijenio je svoj grb i novi dizajn se nikako ne dopada navijačima ni ljubiteljima fudbala.

Olimpik Marsej promijenio grb Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Olimpik iz Marseja je šokirao i svoje navijače i ljubitelje fudbala. Odlučio je da promijeni dobro poznati grb i da ga redizajnira. Novi logo je takav da je teško pogoditi o kom klubu se radi, a kamoli da je u pitanju jedan od najpoznatijih francuskih timova.

Na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama potvrđena je promjena i rijetko koji komentar je pozitivan. Teško je prepoznati dobro poznato slovo "M" po kom je klub bio dobro poznat. Većina komentara je negativna i malo ko smatra da je ovo bio dobar potez.

Uostalom, pogledajte i sami kako izgleda novi grb čuvenog kluba.

Marsej je trenutno na četvrtom mjestu sa 49 bodova, ima poen manje od trećeplasiranog Lila i u preostalih sedam kola vodiće se velika borba za mjesto u Ligi šampiona pošto 49 bodova ima petoplasirani Monako, a poen manje ima Lion.



Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC