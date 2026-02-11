logo
Totenhem i Olimpik Marsej otpustili trenere

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Tomas Frank i Roberto de Zerbi izgubili poslove u klubovima u kojima su radili.

marsej i totenhem smijenili trenere Izvor: Shutterstock

U razmaku od samo 12 sati potvrđeni su otkazi trenerima od kojih se mnogo očekivalo. Prvo je Olimpik Marsej smijenio svog šefa Roberta de Zerbija koji je platio ceh zbog loših rezultata i očajne atmosfere u svlačionici u posljednje vrijeme, dok je ubrzo potom i Totenhem "otjerao" Tomasa Franka.

Iako je Totenhem uspio da prođe u četvrtfinale Lige šampiona s visoke četvrte pozicije, vrlo loše mu ide u Premijer ligi i poslije sinoćnjeg poraza od Njukasla (2:1) i pada na 16. mjesto, očigledno je bilo vrijeme za promjene.

Frank je Danac koji je ljetos preuzeo Totenhem nakon sedam sjajnih sezona u Brentfordu (prije toga bio i pomoćnik u ovom klubu kod Dina Smita), međutim svoje ideje nije uspio da "prevede" na Totenhem. Na 38 utakmica vidjeli smo svega 13 pobjeda Totenhema, a u njegovu odbranu - tim je pretrpeo velike promjene od ljetos i nisu se svi uklopili.

Što se tiče De Zerbija, koji je godinu dana duže bio u Marseju, ni njegove ideje nisu potpuno zaživjele u Marseju. To se posebno odnosi na ovu sezonu u kojoj tim nije ušao u 24 najbolja u Ligi šampiona, a u domaćem prvenstvu je četvrti.

S obzirom na to kako je Italijan vodio Brajton prije odlaska na "Velodrom", treba ga brzo očekivati nazad u Premijer ligi.

(MONDO)

Tagovi

Totenhem Olimpik Marsej

