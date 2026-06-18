Endi Bara završio Liverpulov najveći transfer: Španca sa Mundijala odveo na Enfild

Liverpul uspio da obezbedi potpis Viktora Munjoza, a Endi Bara bio ključni čovjek za završavanje ovog velikog posla.

Izvor: Printscreen / Youtube / Podcast Inkubator

Čelnici Njukasla čekali su da se završi Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, pa da talentovani španski fudbaler Viktor Munjoz (22) potpiše dugogodišnji ugovor i postane najveće klupsko pojačanje za novu sezonu Premijer lige. Planove su im pokvarili Liverpul i hrvatski menadžer Endi Bara koji je u međuvremenu završio transfer krilnog napadača u jedan od najvećih evropskih klubova!

Iako se činilo da je nekadašnji đak Barselonine i Realove škole nakon impresivne sezone u dresu Osasune i debitantskog nastupa za Španiju obezbijedio sebi transfer u Njukasl, on će po svemu sudeći biti novi igrač Liverpula! Nakon što su predstavili Andonija Iraolu kao novog trenera, klupski čelnici počeli su da mu dovode pojačanja - Munjoz će biti plaćen 40 miliona evra, uz još 10 kroz bonuse. Koliko su ozbiljni pokazuje i to što je delegacija otputovala u SAD, da bi Munjoz tamo obavio preglede i potpisao ugovor.

Svojevremeno je Munjoz bio jedan od najtalentovanijih igrača u Barseloninoj školi fudbala, ali je tokom mlađih kategorija često lutao. Između ostalog, nekoliko sezona je proveo i u Real Madridu gdje je stigao sve do rezervnog tima. Njegov talenat nije prepoznat na pravi način, pa se u ljeto 2025. godine za pet miliona evra preselio u Osasunu.

Španski mediji pišu da će zbog ovog transfera bolje proći Real Madrid nego Osasuna. Navodno, Realu pripada 50 odsto od novca koji Liverpul pošalje u Španiju, ali i dodatnih pet miliona koje im je Osasuna "dužna" za mladog fudbalera. Tako će Madriđani dobiti 25.000.000 evra, a Osasuni će pripasti ostalih 15.000.000 evra. Što uopšte nije malo, imajući u vidu da je Munjoz odigrao odličnu sezonu i zatim donio profit.

Na 34 meča u Primeri imao je učinak od šest golova i dvije asistencije, dok je u Kupu kralja na dva meča jednom bio strijelac i tri puta asistent. Takvi nastupi doveli su ga do reprezentacije Španije - debitovao je u martu protiv Srbije i postigao gol, zatim zaigrao i protiv Egipta, pa ga je selektor Luis de la Fuente poveo na Mundijal koji Španci žele da osvoje ovog ljeta.

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