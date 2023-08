MUHAMED ALI IMAO JE MRAČNU STRANU! Bio je zavisnik od se*sa, na večeru sa predsjednikom doveo je ljubavnicu

Muhamed Ali imao je i mračnu stranu za koju mnogi nisu znali.

Muhamed Ali po mnogima je najbolji bokser svih vremena. Njegov stil bio je neobičan, kombinovao je snagu i brzinu i ostvarivao sjajne rezultate. Nije bio poznat samo po stvarima koje je činio u ringu, već i po onome što je radio i van ringa. Otvoreno je pričao o rasizmu, problemima sa kojima se suočavao zbog drugačije boje kože, nejednakostima. Imao je i mračnu stranu, pošto se priča i da je bio zavisnik od intimnih odnosa.

Četiri puta se ženio, ima devetoro djece, a njegova druga supruga Kalila otkrila je neke nevjerovatne detalje. Njih dvoje uzeli su se 1967. godine, Ali je za to vrijeme plaćao hotelske sobe i dovodio ljubavnice i ona je za sve to znala. Knjiga koju je napisao Džonatan Ejg govori upravo o toj mračnoj strani i detaljima koje neki nisu znali.

Imao je brojne afere i mnogobrojne veze za jednu noć. Jednu od svojih ljubavnica čak je i doveo na večeru sa predsjednikom Filipina, Ferdinandom Markosom. Za to vrijeme Kalila je bila u Americi i ukrcavala se za let za Manilu gdje je Ali trebalo da se bori sa Džoom Frejzerom. Tada je saznala da je Muhamed na večeru odveo Veroniku Porše, manekenku od 19 godina. Sa Kalilom se ubrzo razveo i oženio je upravo Veroniku koja je postala njegova treća žena. Nije ga previše zanimalo što se tome posvećuje pažnja, tako da se nikada u javnosti nije izvinjavao. "Prozivali su me za sve i svašta, ali ne treba da me 'dave' zbog toga što imam djevojku", rekao je Ali u jednom od intervjua.

Kalila Ali

Podsjećanja radi, Ali je rođen 17. januara 1942. godine pod imenom Kasijus Klej. Boksom je počeo da se bavi sa 12 godina kada mu je ukraden bicikl. Tada je otrčao do jednog policajca i rekao da "želi da prebije lopova". Policajac je ujedno bio i trener boksa i sugerisao mu je da počne da se bavi boksom što je na kraju i učinio. Taj policajac bio je Džo E. Martin koji mu je kasnije bio i jedan od trenera. Onda je poslije borbe sa Sonijem Listonom 1964. godine odlučio da promijeni ime i da se zove Muhamed Ali, a ne Kasijus Klej. Ostalo je istorija...