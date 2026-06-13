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"Šta je ovo ljudi moji": Kamere zumirale najzgodnijeg golmana Mundijala i krenuo je haos

"Šta je ovo ljudi moji": Kamere zumirale najzgodnijeg golmana Mundijala i krenuo je haos

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Komentari na račun njegovog izgleda ne prestaju da se redaju.

Žene poludjele za golmanom Nigerije Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Iako je reprezentacija Nigerije u četvrtak pretrpjela poraz od Portugala rezultatom 2:1 u prijateljskom meču uoči Svjetskog prvenstva, njihov čuvar mreže Maduka Okoje ima ogroman razlog da bude i te kako zadovoljan.

Naime, onog trenutka kada su se kamere tokom zvaničnog TV prenosa i predstavljanja sastava fokusirale na njega, Maduka Okoje je istog sekunda pretvoren u pravu senzaciju na svim vodećim društvenim mrežama.

Sve je eksplodiralo kada je popularni nalog "Blackish Press" na mreži X (nekadašnji Tviter) objavio da je ovaj zgodni golman postao viralan. U roku od samo 24 sata usledila je nezapamćena lavina reakcija.

Komplimenti i reakcije na račun njegovog fizičkog izgleda bukvalno ne prestaju da se redaju. Koliko je interesovanje javnosti govori i podatak da je samo jedna jedina objava o njemu sakupila više od 3,8 miliona pregleda i preko 43.000 lajkova.

Slike na kojima Okoje pozira bez majice, gde su u prvom planu njegove mnogobrojne tetovaže, kao i savršeno izvajani mišići na rukama i leđima, dodatno su napravile haos, a komentari se i dalje samo nižu.

Podsjetimo, Maduka Okoje se u novembru 2025. godine vratio u reprezentaciju Nigerije pred CAF plej-of turnir za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u Maroku, nakon što je odslužio dvomjesečnu suspenziju zbog umješanosti u ilegalno klađenje.

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Tagovi

Svjetsko prvenstvo Mundijal 2026 Nigerija

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