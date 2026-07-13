Bilić bio precrtan u Jugoslaviji, pričalo se čiji je: "Otac nije bio ustaša"

Novi hrvatski selektor govorio je javno o svom porodičnom nasljeđu i odrastanju u Splitu u vrijeme Jugoslavije.

Izvor: EPA/ANTONIO BAT

Hrvatski trener Slaven Bilić predstavljen je u ponedjeljak kao novi-stari selektor tamošnje reprezentacije. Na konferenciji za novinare odgovorio je na kritike desničara da je "jugonostalgičar", što bi se u dijelu javnosti u toj zemlji smatralo kao prepreka njegovom imenovanju.

"Kritike da sam jugonostalgičar? Imam neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Mogu samo reći... Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, je li? Cijeli svijet je u velikom problemu", rekao je Bilić.

Biliću u Hrvatskoj deo javnosti zamjera da nije dovoljno "domoljub", pogotovo ne poput Zlatka Dalića, svog prethodnika i stručnjaka iz Livna u BiH koji je vodio "Vatrene" do istorijskih uspjeha i slavio ih grleći se sa Markom Perkovićem Tompsonom, proustaškim pjevačem i najpopularnijom muzičkom zvijezdom u Hrvatskoj.

U dijelu umjerenijih medija se podseća (kao dokaz njegovog domoljublja) da je u prvom mandatu u reprezentaciji Bilićeva ekipa slavila upravo uz Tompsonove pesme.

"Pravi Srbin navija za Zvezdu, a Hrvat za Dinamo, osim..."

Bilićev otac Ivan Bilić bio je univerzitetski profesor, pa dekan Pravnog fakulteta u Splitu, a majka Marija je bila učiteljica biologije u osnovnoj školi. Otac Ivan je bio član Matice hrvatske, ustanove koja je imala jednu od ključnih uloga u "Hrvatskom proljeću", pokretu koji je podsticao hrvatski nacionalizam i na kraju bio ugušen intervencijom državnog vrha Jugoslavije 1971.

"Otac mu o tom vremenu nije volio pričati. Kao klinac, veli, nije primjećivao da mu se otac nalazio na tada 'pogrešnoj' strani barikade. Kad je 'Hrvatsko proljeće' ugušeno, nije bilo lako. Otac je uspio nekako zadržati posao, a zatvor je visio nad glavom. Bilo je gusto. Neugodno. Neki ljudi, koji i danas žive u Splitu, dolazili su na njihova vrata. Lupali. Zvonili. Prijetili. Vikali. On i brat još nisu shvatali zašto im majka pokriva uši. Zašto do kasno otac i majka šapuću", piše u tekstu "Jutarnjeg lista" iz 2008. o Bilićevom djetinjstvu.

Isti izvor tvrdi da su sin i otac vodili razgovor o nacionalnom identitetu.

"Jednom će, dok je sazrijevao, pitati oca da li je Hajduk dobar odabir. 'Pravi Srbin navija za Crvenu zvezdu, a pravi Hrvat za Dinamo. Osim ako si iz Splita', kazao mu je filozofski otac. Bio je to prvi njegov susret s nacionalnim identitetom. Politika ga nije zanimala, premda se stalno češala o njega".

Bilić nije igrao za mlade kategorije reprezentacije, a "Jutarnji" tadašnjem selektoru mladih selekcija plavih pripisuje i izjavu: "Htjeli smo te zvati, ali su mi rekli, pa neće valjda za jugoslovensku reprezentaciju igrati neki tamo sin ustaše!"

"Otac mi nije bio ustaša"

Evo šta Bilić kaže o tome.

"Moj otac, naravno, nije bio ustaša. Kakva glupost! Bio je normalan, pošten Hrvat. Kod nas je, pogotovo u Splitu, vladalo neko 'pravilo' da ako si Hrvat, onda si 'ustaša' ili barem neki sumnjivi otpadnik. Moj otac je ustaše smatrao crnom stranom hrvatske povesti. Ni partizani nisu 'cvijeće', ali stvari treba razlučiti. Biti pošten prema vlastitoj prošlosti i odgovoran prema budućnosti".

"Naučio me je jednoj naizgled za Hrvate nezamislivoj stvari. Da možeš biti Hrvat, a da pritom ne moraš biti ni protiv koga. Nikad ne prenaglašavaj vlastitu pripadnost, ali budi to što jesi. Mi smo malen narod, koji o sebi voli misliti da je velik i značajan. No, otac me stalno upozoravao da najpre treba pomesti ispred svojih vrata, a onda ako treba zagledavati u susjedovo dvorište", govorio je Bilić za "Jutarnji".

Legenda hrvatske reprezentacije

Slaven Bilić odrastao je u jugoslovenskom fudbalskom sistemu i stasao u Hajduku iz Splita krajem osamdesetih i početkom devedesetih, a od prvih dana tamošnje reprezentacije nosio je njen dres. U njemu je nastupao sve do 1999. i postao član legendarne generacije koja je 1998. godine pod vođstvom selektora Miroslava Ćira Blaževića bila treća na svijetu.

Njegov nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva izazvao je i kontroverze, jer je u duelu protiv Francuza Lorana Blana pao dramatičnije nego što je bilo potrebno, pa je zato igrač "trikolora" bio suspendovan za finale. Kajao se zbog toga.

"Kunem se, promijenio bih taj momenat da mogu i Loran Blan bi igrao u finalu", govorio je poslije toga.

Biliću Beograd aplaudirao, uzvratio je aplauze

Kada je gostovao Partizanu u jesen 2014. sa Bešiktašom, Bilić je dobio sportski doček i pre i poslije te utakmice lijepo je govorio o navijačima crno-bijelih. Po izlasku iz tunela u Humskoj pozdravljen je, tokom meča je sportski kao i uvijek vodio ekipu i onda se isto tako fer oprostio od crno-bijele publike. Rezultat je bio težak za srpski tim (0:4).