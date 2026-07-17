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"Nikada o ovome nisam pričala": Ana Ivanović novom selektoru Hrvatske otkrila problem za koji niko nije znao

"Nikada o ovome nisam pričala": Ana Ivanović novom selektoru Hrvatske otkrila problem za koji niko nije znao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ana Ivanović je u razgovoru sa Slavenom Bilićem pričala o problemima sa kojima se suočavala i šta je sve prolazila kroz karijeru.

Ana Ivanović imala napade panike Izvor: Printscreen/X/Neuspjeh prvaka

Ana Ivanović retko se pojavljuje u javnosti, posebno posle razvoda sa Bastijanom Švajnštajgerom. Međutim, novi selektor Hrvatske Slaven Bilić uspeo je da je ubedi da promeni mišljenje. Gostovala je kod njega u emisiji "Neuspjeh prvaka" i tamo je otkrila neke stvari koje javnost nije znala.

"Da budemo tačniji, ti si ugostila nas", rekao je Bilić Ani na početku trejlera koji je pušten.

Jedna od tema bilo je i finale Rolan Garosa 2008. godine koje je Ana dobila protiv Ruskinje Dinare Safine (6:4, 6:3).

"Znala sam da je Safina umorna, imala je težak put do finala. Iskoristila sam to iskustvo koje sam imala, bila sam baš fokusirana.

"Rekla sam mami da nešto moram da joj kažem"

Prisetila se Ivanovićeva i svojih početaka. Posebno jednog razgovora sa majkom Draganom.

"Rekla sam joj 'Mama, ja moram tebi nešto da kažem, ja želim da treniram individualno, ali ako vi mislite da nema para za to, bolje da prestanem, jer vi bacate pare. Ako nastavljam da treniram u grupi, vi i dalje plaćate, a ja ne napredujem. To nema nikakvog smisla i svrhe'".

"Imala sam velike napade panike"

Malo ko je znao da se Ana kroz karijeru borila i sa psihološkim izazovima, posebno posle titule na pariskoj šljaci. Ispričala je i taj detalj Slavenu Biliću.

"Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike", dodala je Ana.

Ceo intervju sa njom biće objavljen u ponedeljak u 20 časova i mnogi ga čekaju sa nestrpljenjem.

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00:13
Ana Ivanović trenira sa personalnim trenerom
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

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Tagovi

Ana Ivanović Slaven Bilić

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