"Šta je falilo Srbiji da pobijedi Ameriku na Olimpijskim igrama?": Aleksa Avramović sve objasnio

Srbija je bila blizu da napravi senzaciju i pobijedi Ameriku na Olimpijskim igrama, ali u tome na kraju nije uspjela, a Aleksa Avramović je objasnio zašto.

Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Srbije bili su nadomak senzacije, mogli su da pobijede Amerikance na Olimpijskim igrama u Parizu. Vodili su, bili bolji rival u većem dijelu meča, ali su na kraju doživjeli poraz u polufinalnom okršaju. Šta se dogodilo i šta je nedostajalo? Objasnio je to Aleksa Avramović.

"Šta nam je nedostajalo? Izdržljivost. Po mom mišljenju je energija bila visoka tokom meča. Igrali smo sjajan meč, bilo je neizvjesno. Oko 20-25 minuta smo dominirali, imali dvocifrenu prednost. Mali detalji, sjećam se toga sad. Ali, igramo protiv Amerike, najbolji su", rekao je Avramović u podkastu "Euro insajder".

Posebno je pohvalio selektora Svetislava Pešića, a samo riječi hvale ima za saigrače.

"Mi smo imali sjajan tim, veliko samopouzdanje, selektora koji je jedan od najboljih ikada. Mnogi se trude mnogo da dođu do Olimpijskih igara, sam dolazak tamo je veliki uspjeh, a kad osvojiš medalju. Uf", završio je Avramović.

Da li su krive sudije?

Sudije na tom meču su donosile neke veoma diskutabilne odluke, posebno u korist Amerikanaca. Na tom meču pravdu su dijelili Ademir Zurapović (Bosna i Hercegovina), Hulio Anajo (Panama) i Martins Kozlovskis (Letonija).

"Zurapovića su najviše napali zato što se od njega najviše očekivalo. Međutim, on je najmanje zaslužio da ga napadnu, moram to da kažem. Ipak, bilo je tu malo odluka koje se nama nisu svidjele", rekao je nedavno bivši selektor Srbije Kari Pešić.