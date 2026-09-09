logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta je falilo Srbiji da pobijedi Ameriku na Olimpijskim igrama?": Aleksa Avramović sve objasnio

"Šta je falilo Srbiji da pobijedi Ameriku na Olimpijskim igrama?": Aleksa Avramović sve objasnio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srbija je bila blizu da napravi senzaciju i pobijedi Ameriku na Olimpijskim igrama, ali u tome na kraju nije uspjela, a Aleksa Avramović je objasnio zašto.

Aleksa Avramović šta je nedostajalo Srbiji da pobijedi Ameriku Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Srbije bili su nadomak senzacije, mogli su da pobijede Amerikance na Olimpijskim igrama u Parizu. Vodili su, bili bolji rival u većem dijelu meča, ali su na kraju doživjeli poraz u polufinalnom okršaju. Šta se dogodilo i šta je nedostajalo? Objasnio je to Aleksa Avramović.

"Šta nam je nedostajalo? Izdržljivost. Po mom mišljenju je energija bila visoka tokom meča. Igrali smo sjajan meč, bilo je neizvjesno. Oko 20-25 minuta smo dominirali, imali dvocifrenu prednost. Mali detalji, sjećam se toga sad. Ali, igramo protiv Amerike, najbolji su", rekao je Avramović u podkastu "Euro insajder".

Posebno je pohvalio selektora Svetislava Pešića, a samo riječi hvale ima za saigrače.

"Mi smo imali sjajan tim, veliko samopouzdanje, selektora koji je jedan od najboljih ikada. Mnogi se trude mnogo da dođu do Olimpijskih igara, sam dolazak tamo je veliki uspjeh, a kad osvojiš medalju. Uf", završio je Avramović.

Da li su krive sudije?

Sudije na tom meču su donosile neke veoma diskutabilne odluke, posebno u korist Amerikanaca. Na tom meču pravdu su dijelili Ademir Zurapović (Bosna i Hercegovina), Hulio Anajo (Panama) i Martins Kozlovskis (Letonija).

"Zurapovića su najviše napali zato što se od njega najviše očekivalo. Međutim, on je najmanje zaslužio da ga napadnu, moram to da kažem. Ipak, bilo je tu malo odluka koje se nama nisu svidjele", rekao je nedavno bivši selektor Srbije Kari Pešić.

Tagovi

Aleksa Avramović košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC