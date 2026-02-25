"Žena mu je trudna, on dolazi bez pogovora": Alimpijević otkrio detalj koji mnogo govori o kapitenu Srbije

Selektor Srbije Dušan Alimpijević definisao je sve kvalitete reprezentativca, a to je uradio na vrlo jednostavan način, upotrebio je samo jedno ime - Dušan Ristić

Kvalifikacije za velika takmičenja uglavnom nose igrači za koje nema mnogo mjesta u A selekciji nacionalnog tima. Slična situacija je i u reprezentaciji Srbije, pa je selektor Dušan Alimpijević bio izričit - maksimalno će se potruditi da u nacionalnom timu Orlova bude mjesta i za igrače koji su izborili velika takmičenja. Posebno se trener Bešiktaša osvrnuo na kapitena Dušana Ristića koji iz Japana dolazi kako bi pomogao reprezentaciji.

"Volio bih da se osvrnem na igrače koji igraju FIBA prozore, odnosno prozore u kojima ekipa treba da se kvalifikuje za Svjetsko, Evropsko prvenstvo ili Olimpijske igre. Imate ljude koji iznesu cijele kvalifikacije, a onda kad dođe turnir, oni su u nekom drugom svjetlu. Volio bih da sada i sa ovom novonastalom situacijom ispoštujemo njih, trudiću se da dam na značaju onima koji nose FIBA prozore. da nema njih, mi ne bismo imali velika takmičenja, da nema njih, ovi ljudi koji ne mogu da igraju u velikim takmičenjima, da nismo prolazili kvalifikacije", započeo je Alimpijević u "Oko magazinu".

Ristić je bio dio reprezentacije koja je 2023. slavila u Manili srebrnu medalju, ali za njega nije bilo mjesta naredne godine na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je put Francuske krenuo Uroš Plavšić. Sad je situacija drugačija, Ristić je i u drugom kvalifikacionom prozoru dobio kapitensku traku i vodiće Orlove ka novim, važnim pobjedama.

"Dušan Ristić - on je pravi primer i prototip igrača kakvog Srbija treba da ima, po stavu, komunikaciji, odnosu prema grbu, dresu, državi. Čovjek koji dva puta bez pogovora poteže taj daleki put iz Japana, ima porodičnu situaciju, žena mu je trudna, a on bez pogovora dolazi i igra kvalifikacije na način na koji ih igra", naglasio je Alimpijević.

Upravo Ristić bio je glavni faktor pobjede Srbije nad Švajcarskom - mač u kojem se Orlovi nisu sjajno snašli. Ubacio je 24 poena, iz igre je bio nepogrešiv i šutirao je 4/4 za tri poena, odnosno 6/6 za dva. Harizma koju je centar donio iz Japana očigledno je promijenila tok susreta i donijela Srbiji prvu pobjedu u borbi za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

"Pominjete prethodne kvalifikacije u kojima je odlučio utakmicu trojkama, imamo i utakmicu sa Švajcarskom, gdje je u kratkom periodu promijenio tok utakmice. Naravno, bila je tu strašna energija svih igrača i onih sa klupe i onih na terenu, ali to je bila inicijalna kapisla, kad smo svi vidjeli da možemo, to nas je pokrenulo."

I na kraju, Dušan Ristić je sve ono što je srpskoj košarci neophodno: "To je čovjek koji, zapravo, primjer svega onoga što treba da predstavlja reprezentativac Srbije. I zato je i u drugim kvalifikacionim prozorima kapiten", zaključio je Dušan Alimpijević.

Srbija najprije dočekuje Tursku u petak od 19 sati u Pioniru, a onda će ekipa Dušana Alimpijevića krenuti put Istanbula gdje će u ponedjeljak u isto vrijeme odigrati revanš protiv tima Ergina Atamana.