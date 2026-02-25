logo
"Zbog čega je Partizan izgubio?": Penjaroja bez dlake na jeziku izneo problem crno-bijelih

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja izneo je utiske poslije poraza crno-bijelih u Istanbulu

Djoan penjaroja partizan je izgubio zbog lose selekcije suta Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Trener Partizana Đoan Penjaroja još jednom je analizirao poraz svog tima. Crno-bijeli imali su još jednu nesrećnu utakmicu u kojoj u tijesnom meču nisu uspjeli da savladaju rivala, ovog puta šampiona Evrolige. Na kraju, skor 9-20, ne objašnjava najbolje situaciju u timu Penjaroje, koji polako igra sve bolje, doduše u finišu sezone.

"Posljednje tri utakmice protiv Makabija, Olimpije Milano i Real Madrida smo igrali dobro, kao i sad protiv Fenerbahčea, ali su onda detalji odlučili. Jasno je da smo imali problem u odbrani, naročito u situacijama 'jedan na jedna', loše smo branili Takera i Boldvina. Imali smo dosta izgubljenih loptu u trećoj u četvrtoj, rano smo ulazili u bonus pa su imali više slobodnih bacanja od nas, to je bio problem sa faulovima", pojasnio je razlog poraza od Fenerbahčea trener Partizana.

"Naredni korak za naš tim je da počnemo da pobjeđujemo", rekao je Penjaroja.

Kada se utisci sumiraju, trener Partizana bio je zadovoljan pripremom Partizana za ovaj meč. "Da, ovo je prva utakmica sa Karlikom Džounsom i Šejkom Miltonom i Dilanom Osetkovskim koji se vratio, ali smo se takmičili dobro, imali smo greške, očigledno. Procenat šuta za tri je bio loš, dali smo samo tri, čini mi se. Fener je preuzimao čitav meč, mislim da smo igrali dobro, ali moramo da pobjeđujemo ovakve utakmice, detalji su presudili", rekao je Penjaroja.

Šta je presudilo meč? "Selekcija šuta u posljednjih pet minuta, posljednja dva minuta, koliko se sjećam, promašili smo otvorenu trojku, Dilan Osetkovski je promašio, na drugoj strani Taker je pogodio. Jasno je da možemo da napredujemo, ali sam srećan", rekao je.

Ekipa Partizana izgleda bolje, ali to nije dovoljno. "Jasno je da ovaj tim nije isti kao prije dva mjeseca, treba nam još uigravanja, moramo da nastavimo sa radom", rekao je Đoan Penjaroja u razgovoru za Arenu sport.

