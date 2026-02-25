logo
"Četiri utakmice smo izgubili u posljednjem minutu": Penjaroja zna zašto je Partizan pao u Istanbulu

Autor Tijana Jevtić
Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je prve utiske poslije poraza svog tima u 29. kolu Evrolige

Trener Partizana Đoan Penjaroja poslije tijesnog poraza svog tima u Istanbulu iznio je prve utiske. Fenerbahče, šampion Evrolige, bio je bolji u finišu meča, a Karlik Džouns koji je odigrao prvi meč poslije povrede promašio je priliku za produžetak. Ipak, crno-bijeli nisu izgledali loše, ali mini-serija od 6:0 u četvrtoj četvrtini odnijela je prevagu.

"Mali detalji su presudili. Četiri utakmice smo izgubili u posljednjem minutu, Igrali smo dobro, čestitke igračima, čestitke i Fenerbahčeu. Moramo da bolje kontrolišemo male detalje i to je put za nas", rekao je Penjaroja poslije poraza svog tima.

Trener Đoan Penjaroja mislio je na mečeve u kojima je Partizan gubio u samom finišu, posljednja slična bila je protiv Real Madrida (77:73), a pre toga crno-bijeli su izgubili u tesnoj završnici protiv Makabija (95:93). Bilo je još sličnih mečeva, kao onaj protiv Bajerna u Minhenu gdje su crno-bijeli poklekli i izgubili 67:63. 

Partizan ima priliku da se nada, bez obzira na to što ekipe nam sjajno mesto na tabeli, pošto je trenutno 19.i ima devet pobjeda i 20 poraza. Ipak, razlog za optimizam postoji kad je u potanju Karlik Džouns, nekoliko mjeseci je bio van terena, ali je povratkom na parket promijenio ritam igre crno-bijelih. Takođe, u ekipi je sada i Šejk Milton, a s obzirom na to da je i on zaigra posle preloma šake, Partizan je dobio kompletan tim za nastavak sezone.

Đoan Penjaroja KK Partizan KK Fenerbahče Evroliga

