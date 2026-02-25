Partizan pao u drami protiv šampiona Evrolige: Karlik Džouns promašio za produžetak

Partizan poražen od Fenerbahčea u 29. kolu Evrolige.

Partizan je poražen u Istanbulu, nakon što je Fenerbahče bio bolji u tijesnoj završnici 81:78. Crno-bijeli su imali priliku i za produžetak, ali je povratnik u redove Parnog valjka Karlik Džouns promašio izvan linije 6,75. Ipak, bilo je važno videti povratak reprezentativca Južnog Sudana, jer su crno-buheli sa njim na terenu izgledali mnogo bolje, a i gotovo svih 40 minuta usphešno su parirali šampionu Evrolige.

Postojala je dobra šansa da ovo bude jedan od ruhetkih evroligaških mečeva koji je trajao manje od dva sata. Međutim, poslhednja četvrtina nadoknadila je svu brzinu meča, pa je trajala i trajala. Ekipe su se smhenjivale na liniji penala, nizali su se koševi za jedan poen, a rezultat na semaforu jedva bi se muhenjalo, sve je išlo korak po korak, tako da je Fener bio ispred Partizana. Imali su crno-buheli priliku da izjednače i protiv šampiona Evrope zaigraju novih pet minuta, ali je Karlik Džouns u finišu promašio za izjednačenje.

Ujednačena borba se vodila od prvog minuta, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, mada je utisak da je Partizan imao nešto bolju kontrolu u prvom poluvremenu. Iako su i tada oba tima imala uspene i padove, crno-bijeli su Fenerbahče uspjeli da zadrže na 35 poena u prvih 20 minuta. Nisu ni crno-bijeli blistali i imali karakteristično mnogo poena, ali bila je ta igra dovoljna za vođstvo od 39:35.

Ono što je obilježilo prvo poluvrijeme, svakako je bio ulazak Karlika Džounsa, poeni koji su nedostajali Parnom valjku u ovom susretu donijeli su vođstvo protiv Fenera. Slično je bilo i u drugom dijelu utakmice, iako ga nije bilo nekoliko mjeseci na terenu plejmejker Partizana pokazao je klasu. i susret završio sa 17 poena, ali bez pogodaka izvan linije 6,75.

Za Partizan je posebno bila važna igra i Bruna Fernanda koji je dominirao pod košem rivala, umalo je centar crno-bijelih upisao i dabl-dabl učinak pošto je ubacio 18 poena i imao je devet skokova. Bio je gotovo nepogrešiv na svojoj poziciji pošto je šutirao 82 posto iz igre, a za divno čudo nije imao priliku da se nađe na liniji penala.

Na drugoj strani Fenerbahčeu je mnogo pomoglo i to što je Taker nastavio u sjajnom ritmu koji je imao u prvom poluvremenu, a onda su se pojavili i poeni Tarika Biberovića koji je poslije promašaja u prvih 20 minuta u drugom dijelu meča blistao i ubacio 13 poena. Naravno, Boldvin je standardno bio jedan od najefikasnijih na terenu i ubacio je 17 poena.

Fenerbahče: Bejkot, Birsen, Boldvin 17, Vilbekin, Horton Taker 29, Mahmutoglu, Bosto 3, Biberović 13, Bitim, Jantunen 4, Kolson 10, Brič 5.

Partizan: Džouns 17, Milton 4, Vašington 15, Osektkovski 6, Pokuševski, Braun 7, Radanov, Bonga 5, Lakić, Džekiri 4, Fernando 18, Kalates 2.