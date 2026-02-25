Partizan pao u drami protiv šampiona Evrolige: Karlik Džouns promašio za produžetak

Partizan poražen od Fenerbahčea u 29. kolu Evrolige.
Partizan je poražen u Istanbulu, nakon što je Fenerbahče bio bolji u tijesnoj završnici 81:78. Crno-bijeli su imali priliku i za produžetak, ali je povratnik u redove Parnog valjka Karlik Džouns promašio izvan linije 6,75. Ipak, bilo je važno videti povratak reprezentativca Južnog Sudana, jer su crno-buheli sa njim na terenu izgledali mnogo bolje, a i gotovo svih 40 minuta usphešno su parirali šampionu Evrolige.
Postojala je dobra šansa da ovo bude jedan od ruhetkih evroligaških mečeva koji je trajao manje od dva sata. Međutim, poslhednja četvrtina nadoknadila je svu brzinu meča, pa je trajala i trajala. Ekipe su se smhenjivale na liniji penala, nizali su se koševi za jedan poen, a rezultat na semaforu jedva bi se muhenjalo, sve je išlo korak po korak, tako da je Fener bio ispred Partizana. Imali su crno-buheli priliku da izjednače i protiv šampiona Evrope zaigraju novih pet minuta, ali je Karlik Džouns u finišu promašio za izjednačenje.
Ujednačena borba se vodila od prvog minuta, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, mada je utisak da je Partizan imao nešto bolju kontrolu u prvom poluvremenu. Iako su i tada oba tima imala uspene i padove, crno-bijeli su Fenerbahče uspjeli da zadrže na 35 poena u prvih 20 minuta. Nisu ni crno-bijeli blistali i imali karakteristično mnogo poena, ali bila je ta igra dovoljna za vođstvo od 39:35.
Ono što je obilježilo prvo poluvrijeme, svakako je bio ulazak Karlika Džounsa, poeni koji su nedostajali Parnom valjku u ovom susretu donijeli su vođstvo protiv Fenera. Slično je bilo i u drugom dijelu utakmice, iako ga nije bilo nekoliko mjeseci na terenu plejmejker Partizana pokazao je klasu. i susret završio sa 17 poena, ali bez pogodaka izvan linije 6,75.
Za Partizan je posebno bila važna igra i Bruna Fernanda koji je dominirao pod košem rivala, umalo je centar crno-bijelih upisao i dabl-dabl učinak pošto je ubacio 18 poena i imao je devet skokova. Bio je gotovo nepogrešiv na svojoj poziciji pošto je šutirao 82 posto iz igre, a za divno čudo nije imao priliku da se nađe na liniji penala.
Na drugoj strani Fenerbahčeu je mnogo pomoglo i to što je Taker nastavio u sjajnom ritmu koji je imao u prvom poluvremenu, a onda su se pojavili i poeni Tarika Biberovića koji je poslije promašaja u prvih 20 minuta u drugom dijelu meča blistao i ubacio 13 poena. Naravno, Boldvin je standardno bio jedan od najefikasnijih na terenu i ubacio je 17 poena.
Fenerbahče: Bejkot, Birsen, Boldvin 17, Vilbekin, Horton Taker 29, Mahmutoglu, Bosto 3, Biberović 13, Bitim, Jantunen 4, Kolson 10, Brič 5.
Partizan: Džouns 17, Milton 4, Vašington 15, Osektkovski 6, Pokuševski, Braun 7, Radanov, Bonga 5, Lakić, Džekiri 4, Fernando 18, Kalates 2.
Kraj, Partizan je izgubio 81:78
40' Kalates faulirao Biberovića
Tarik je na liniji penala - pogodio je prvi put, a onda i drugi.
40' Karlik na liniji penala
Karlik je pogodio oba bacanja, sad je 79:78 za Fenerbahče. Klupa domaćina je pozvala tajm-aut.Ostalo je 6,7 sekundi do kraja meča.
40' Partizan ima posljednji napad
Fenerbahče vodi 79:76 nakon poena Tarika Biberovića sa linije penala
40' Karlik Džouns!
Karlik je pogodio pod faulom i sada će na liniju penala. Trenutno je 75:73 za Fener. Ostalo je još 26,4 sekunde do kraja meča.
38' Isak Bonga na liniji penala
71:69 za Fener. Bonga je pogodio oba puta, a onda je Partizan odbranio od prvog napada Fenera, zatim i od drugog!
37' Taker za tri poena
71:67 za Fener. Taker je pogodio trojku na opšte zadovoljstvo u Istanbul, tri minuta prije kraja meča. Klupa Partizana pozvala je tajm-aut.
36' Tajm-aut za Jasikevičijusa
Klupa Fenera zatražila je minut odmora jer je se Partizan približio na "minus" jedan. Trenutno je 66:65 za Partizan, pošto je Vašington poentirao.
36' Osetkovski za tri!
66:63 za Fener. Osetkovski je postigao trojku, treću za Partizan na ovom meču.
35' Partizan i dalje bez poena
66:60 za Fener. Kolson je faulirao Kalatesa, ali bio je to tek prvi mali faul Fenera na ovom meču. Partizan je iz prekida pokušao da dođe do poena, ali taj napad izgledao je vrlo loše.
34' Partizan mnogo griješi
66:60 za Fener. Faulovi koji se sviraju nad igračima Fenerbahčea, ne sviraju se nad igračima Partizana, stav je gostiju. Taker je dobio slobodna bacanja, oba je promašio, a onda je Fernando u borbi za loptu ponovo faulirao istog igra. Taker je ovog puta bio bolji.
33' Partizan stao!
64:60 za Fener. Problem za Partizan, dozvolio je rivalu seriju od 5:0, Brič je postigao jedan poen sa linije penala, pa je pogodio i Biberović, a onda je uslijedio i koš Takera, pa je Penjaroja morao da reaguje tajm-autom.
32' Novi poeni Karlika
60:59 za Partizan. Karlik je vratio prednost Partizanu, pošto se ekipe iz napada u napad smjenjuju u vođstvu.
31' Partizan ponovo vodi
58:57 za Partizan. Džekiri je postigao nove poene i Partizan ponovo vodi. Potom je centar Partizana zaradio ličnu grešku i na liniju penala poslao Takera.
Kraj treće četvrtine, 57:56 za Fenerbahče
Vašington je uspio da zakuca, a onda je Lakić napravio faul i Boldvina poslao na liniju penala, koji je oba puta bio precizan. Probao je Karlik da donese prednost Partizanu, ali nije uspeo, mogao je košarkaš Partizana da dobije i faul, ali umjesto toga Boldvin je na drugoj strani Boldvin završio na liniji penala, ponovo.
30' Neriješeno
52:52 Milton je pokušao da iznudi faul na šutu i uspio je. Bio je precizan oba puta pa je ponovo donio izjednačenje Partizanu. Sve vrijeme se igra u mini-serijama, tako da Partizan uspjeva da povede, a onda i izgubi prednost i tako u krug.
27' Poeni Karlika Džounsa!
Karlik je pokazao ono što je Partizanu nedostajalo sve ovo vrijeme. Donio je sigurne poene iz govoro nemoguće situacije, a onda je našao i na liniji penala i crno-bijeli ponovo vode, sad je 50:48 za Partizan.
25' Braun na liniji penala
45:44 za Partizan. Sterling Braun je oba puta sa linijie penala bio precizan, ali je na drugoj strani Biberović postigao trojku.
24' Bruno Fernando!
43:39 za Partizan. Fernando je poentirao ispod koša rivala, a onda na drugoj strani bio moćan u dobrani i uhvatio loptu.
22' Novi poeni Boldvina, promašaj Brauna
41:37 za Partizan. Sterling Braun je ponovo pogriješio, a na drugoj strani Boldvin je poentirao,a Fener ima četiri vezana poena i smanjio je zaostatak.
Fenerbahče: Bejkot, Birsen, Boldvin 4, Vilbekin, Horton Taker 12, Mahmutoglu, Bosto 3, Biberović, Bitim, Jantunen 4, Kolson 8, Brič 4.
Partizan: Džouns 4, Milton 2, Vašington 7, Osektkovski, Pokuševski, Braun 5, Radanov, Bonga 3, Lakić, Džekiri 2, Fernando 14, Kalates 2.
Poluvrijeme, 39:35 za Partizan
Posle poena Boldvina, Fenerbahče nije uspio da dođe do novih poena.
20' Minut odmora za Partizan
Boldvin je poslije poena Fernanda posentirao za Fener i smanjio zaostatak na 39:35.
19' Jantunen na liniji penala
39:33 za Partizan. Jantunen je oba puta sa linije penala bio precizan i smanjio je zaostatak Fenera. U narednom napadu Fernando je odmah napao koš rivala i pogodio.
17' Ponovo vodi Partizan!
35:31 za Partizan. Partizan je vezao 4:0, bnajpre je Kalates bio precizan, a onda i Bruno Fernando.
16' Neriješeno u Istanbulu
31:31. Birč je sa linije penala oba puta pogodio, prethodno je došao i do poena, a pre njega je Kolson bio precizan za tri. Tako je Fener izjednačio na domaćem terenu.
15' Kolson smanjuje
31:27 za Partizan. Kolson je pogodio trojku i smanjio zaostatak poslije serije Partizana.
13' Tajm-aut za Fener
Partizan je poveo 29:24 pa je klupa Fenera morala da pozove tajm-aut. Partizan je u seriji 9:0, a poene su redom donosili Džekiri,. Milton, Karlik i potom Braun.
13' Karliik!
26:24 za Partizan. Novi poeni Karlika Džounsa, postigao je poene na polaganju, one koji su mnogim navijačima nedostajali proteklih mjeseci. Na drugoj strani je potom napravio faul.
12' Poeni Boldvina
24:22 za Fener. Boldvin je došao do novih poena, a na drugoj strani i Džekiri. Potom je Partizan odbranio.
Kraj prve četvrtine, 20:20
Vašington je sa linije penala donio poene Partizanu, a onda je Taker na drugoj strani izjednačio.
10' Poeni Vašingtona za izjednačenje
18:18 Fenerbahče je uspio da povede, ali je onda Karlik došao do poena sa svog standardnog mjesta, a onda je u sljedećem napadu i Vašington pogodio za tri i sada je neriješeno.
8' Preokret Fenera
17:13 za Fener. Fenerbahče je u seriji, pa je trener Penjaroja morao da pozove minut odmora, samo je Isak Bonga sa linije penala polovičnim uspjehom uspio da prekine rivala, ali je Jantunen došao do novih poena, pa je klupa Partizana morala da reaguje.
5' Partizan i dalje vodi
Bruno Fernando je došao do novih poena, i Partizan sad vodi 10:5.
1' Poeni za Partizan
2:0 za Partizan. Bruno Fernando je na zakucavanju donio prve poene Partizanu.
Petorka
Partizan: Kalates, Osetkovski, Braun, Bonga, Fernando.
Jasikevičijus: Partizan je jedan od najboljih timova u ligiIzvor: MN PRESS
"Partizan ima kvalitet da se u napadu nadmeće sa svim ekipama. Jedan su od najboljih timova u ligi i gotovo su kompletni. Povratkom Karlika Džounsa i Šejka Miltona dodatno su ojačali, zbog čega nas očekuje težak meč. Naš prioritet mora da bude da na teren prenesemo sopstvenu igru", rekao je Šarunas Jasikevičijus pred meč protiv Partizana.
Džekiri: Treba samo da izađemo i da se takmičimoIzvor: MN PRESS
"Naše očekivanje je da igramo bolju košarku i da se takmičimo na visokom nivou. Oni su najbolji tim, šampioni. Imamo veliko poštovanje prema njima. Igraju na domaćem terenu. Treba samo da izađemo i da se takmičimo. Mislim da imamo igrače u ovom timu koji mogu da pariraju na svakoj poziciji. Samo to treba da pokažemo i da se nadamo dobrom rezultatu. To je ono na šta smo trenutno fokusirani", rekao je Tonje Džekiri pred put u Istanbul.
Povratak Karlika DžounsaIzvor: MN PRESS
Partizan napokon može da računa na Karlika Džounsa koji je nekoliko mjeseci bio van stroja zbog povrede pete. Takođe, put Istanbula krenuo je i Šejk Milton, a u timu će se naći i Dilan Osetkovski.
Mnogo sam uzbuđen, ovo je bilo teško putovanje za mene
"Blagosloven sam što sam ponovo 100 odsto spreman. Mnogo sam uzbuđen, ovo je bilo teško putovanje za mene, bilo je dosta uspona i padova, dosta dugih noći, konačno sam ovdje i veoma sam uzbuđen. Mnogo sam čekao ovaj dan. Srećan sam što mogu ponovo da igram, da pomognem svojim saigračima, ovo je nevjerovatan osećaj", rekao je nasmijani Karlik Džouns poslije treninga pred utakmicu sa Fenerbahčeom.
Penjaroja: Konačno smo kompletniIzvor: KSS/Dragana Stjepanović
"Konačno smo kompletni", odahnuo je Penjaroja koga od dolaska u Partizan muči kadrovska situacija: "Svi naši igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Šejka Miltona i Karlika Džounsa. Posebno nas raduje što je Dilan Osetkovski sada i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Za nas u ovom momentu je Dilan zaista veoma važan igrač", naglasio je trener Partizana.
