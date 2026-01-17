Venus Vilijams dobila pitanje o Olgi Danilović: Izgovorila tri rečenice u Melburnu, pa se nasmijala

Venus Vilijams je na konferenciji u Australiji dobila samo jedno pitanje o Olgi Danilović i izgovorila tri rečenice.

Venus Vilijams (45) debitovala je na Australijan openu 1998. godine, a tek tri godine kasnije rođena je Olga Danilović (24). Upravo će njih dvije da odmjere snage na prvom grend slemu sezone i taj meč igraće se u nedjelju oko 9 sati ujutru (po našem vremenu) na "Džon Kejn areni". Uoči tog meča je iskusna američka teniserka održala prvu konferenciju za medije.

"Pozdrav svima, kako ste? Prošlo je pet godina od kada sam posljednji put bila ovdje, vrijeme baš brzo leti. Zahvalna sam što sam dobila specijalnu pozivnicu i šansu da igram pred ovim navijačima. Zahvalna sam i na podršci, želim da pružim maksimum", rekla je Venus.

Starija od sestara Vilijams dobila je samo jedno pitanje o Olgi od strane novinara i izgovorila je tri rečenice.

"Veoma je talentovana. Mnogo mi se sviđa kada vidim mlade djevojke kako rade pozitivne stvari. Sigurna sam da ćemo imati sjajan meč", rekla je Vilijamsova i nasmijala se.

Potom su se pitanja vratila na njenu karijeru. Osvojila je sedam grend slem pehara, dok je u Melburnu dva puta igrala u finalu i oba puta je izgubila od rođene sestre Serene (2003. i 2017. godine).

"Imam neke fantastične uspomene sa ovog turnira. Neko sam ko voli izazove i uživa u njima. Trenirala sam baš naporno u posljednja tri mjeseca kako bih bila u pravoj formi. Nisam igrala previše mečeva, tako da mi to fali, ali kada sam na terenu želim da budem ta koja kontroliše poene i dešavanja na terenu, hoću da igram svoj tenis", jasna je Venus.

"Sjećaš li se debija 1998. godine?"

First time back at the@AustralianOpenin 5 years, and everything feels the samepic.twitter.com/XA5ygcoxPL — Venus Williams (@Venuseswilliams)January 16, 2026

Podsjetili su je mediji da je debitovala u Melburnu 1998. godine sa samo 17 godina i pitali da uporedi to sa sadašnjim nastupom u svojoj 45. godini.

"Definitivno mogu da kažem da sam ista kao osoba. Bio je to prelijep momenat, jer tada bukvalno ništa nisam znala. Ali, ima nešto prelijepo i u tome kada ništa ne znaš, jer znači da možeš mnogo toga da naučiš i upravo to sam i uradila od tada. To je ljepota sporta, sve je u stavu i u trudu koji uložiš. Niko ne može da kontroliše to, ali je upravo ta kontrola ono što je u stvari prava pobjeda. Najstarija sam teniserka u istoriji Australijan opena? Nisam o tome uopšte razmišljala dok mi sada niste spomenuli. Mogu da kažem bravo za mene. Idemo", sa osmijehom je zaključila Venus Vilijams.

