Olga Danilović ispala od 146. na svijetu: Težak početak sezone za najbolju srpsku tensierku

Nižu se bolni porazi Olge Danilović na početku 2026. godine, a oni utiču i na njen plasman na WTA listi.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović doživjela je bolan poraz u drugom kolu turnira u Klužu, pa je samim tim i eliminisana ranije nego što se očekivalo. Od najbolje srpske teniserke bolja je bila ne pretjerano poznata Poljakinja Maja Čvalinska - 2:1 (6:1, 1:6, 6:2). Iako su se igrala tri seta, meč je trajao manje od dva sata, a teniserke nisu pružale veći otpor u setovima koje su izgubile.

Bio je ovo meč za zaborav Olge Danilović, uprkos osvojenom drugom setu. Tokom prvog seta jedna se upisala na semafor i to pri rezultatu 5:0 za protivnicu, dok je u trećem setu Čvalinska pri rezultatu 4:0 propustila da osvoji gem na svoj servis i ponovo stigne u istu situaciju. Olga je tada osvojila dva gema u nizu, ali je naredna dva izgubila - pa je Poljakinja napravljenim brejkom prošla u naredno kolo.

Srpska teniserka je na početku godine učestvovala na turniru u Hobartu gdje je stigla do treće runde i zatim je rutinski poražena od Hrvatice Ružić, a na Australijan openu je u prvom kolu eliminisala Venus Vilijams i zatim ispala od Koko Gof - što je bio sasvim očekivan poraz imajući u vidu da je na drugoj strani terena bila jedna od najboljih na svijetu.

Ipak, porazi od Antonije Ružić prije nekoliko nedjelja i od Maje Čvalinske danas u Rumuniji morali bi da zabrinu Olgu Danilović na početku nove sezone. Po renomeu koji ima, srpska teniserka trebalo je lako da iza na kraj sa ovim protivnicama, posebno sa Poljakinjom koja je tek 146. na svijetu.

Olga Danilović na posljednjoj WTA listi zauzima 88. poziciji i to nakon što je pala za čak 19 pozicija u odnosu na prethodnu listu. Zbog lošeg rezultata u Klužu srpska teniserka propustila je priliku da malo popravi svoj plasman i udalji se od ispadanja iz 100 najboljih na planeti.