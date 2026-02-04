logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olga Danilović ispala od 146. na svijetu: Težak početak sezone za najbolju srpsku tensierku

Olga Danilović ispala od 146. na svijetu: Težak početak sezone za najbolju srpsku tensierku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nižu se bolni porazi Olge Danilović na početku 2026. godine, a oni utiču i na njen plasman na WTA listi.

Olga Danilović Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović doživjela je bolan poraz u drugom kolu turnira u Klužu, pa je samim tim i eliminisana ranije nego što se očekivalo. Od najbolje srpske teniserke bolja je bila ne pretjerano poznata Poljakinja Maja Čvalinska - 2:1 (6:1, 1:6, 6:2). Iako su se igrala tri seta, meč je trajao manje od dva sata, a teniserke nisu pružale veći otpor u setovima koje su izgubile.

Bio je ovo meč za zaborav Olge Danilović, uprkos osvojenom drugom setu. Tokom prvog seta jedna se upisala na semafor i to pri rezultatu 5:0 za protivnicu, dok je u trećem setu Čvalinska pri rezultatu 4:0 propustila da osvoji gem na svoj servis i ponovo stigne u istu situaciju. Olga je tada osvojila dva gema u nizu, ali je naredna dva izgubila - pa je Poljakinja napravljenim brejkom prošla u naredno kolo.

Srpska teniserka je na početku godine učestvovala na turniru u Hobartu gdje je stigla do treće runde i zatim je rutinski poražena od Hrvatice Ružić, a na Australijan openu je u prvom kolu eliminisala Venus Vilijams i zatim ispala od Koko Gof - što je bio sasvim očekivan poraz imajući u vidu da je na drugoj strani terena bila jedna od najboljih na svijetu.

Ipak, porazi od Antonije Ružić prije nekoliko nedjelja i od Maje Čvalinske danas u Rumuniji morali bi da zabrinu Olgu Danilović na početku nove sezone. Po renomeu koji ima, srpska teniserka trebalo je lako da iza na kraj sa ovim protivnicama, posebno sa Poljakinjom koja je tek 146. na svijetu.

Olga Danilović na posljednjoj WTA listi zauzima 88. poziciji i to nakon što je pala za čak 19 pozicija u odnosu na prethodnu listu. Zbog lošeg rezultata u Klužu srpska teniserka propustila je priliku da malo popravi svoj plasman i udalji se od ispadanja iz 100 najboljih na planeti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Olga Danilović Tenis teniserke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC