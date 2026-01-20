logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal zbog srpske zastave na Australijan openu: Olgi Danilović promijenili reprezentaciju

Skandal zbog srpske zastave na Australijan openu: Olgi Danilović promijenili reprezentaciju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpska teniserka igra protiv Koko Gof u drugom kolu Australijan openu, a najavljena je pod zastavom Slovenije.

Olga Danilović sa zastavom Slovenije Izvor: Eurosport/Printscreen

Srpska teniserka Olga Danilović u drugom kolu Australijan opena igraće protiv američke teniserke Koko Gof, a taj meč može se okarakterisati i kao jedan od najzanimljivijih u ovoj fazi prvog grend slema sezone. Ipak, meč je imao neprijatnu uvertiru, jer je Eurosport u najavi susreta pogrešio zastavu pored najbolje srpske teniserke.

Iako je Olga Danilović već godinama prisutna na najvećoj sceni, u toku televizijskog prenosa pored njenog imena nije se pojavila zastava Srbije, već zastava Slovenije! Imajući u vidu da je Novak Đoković najtrofejniji teniser u istoriji, ovakvi propusti su veliki skandal jer očekujemo da su do sada svi naučili kako izgleda zastava Srbije.

Istina, Olga Danilović ima veze sa Slovenijom, pa Eurosport ovog prilikom nije u potpunosti promašio temu. dugogodišnji dečko najbolje srpske teniserke je slovenački fudbalski golman Jan Oblak, ali to ne znači da pored njenog imena treba da bude zastava na kojoj se vidi Triglav.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Olga Danilović Slovenija Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC