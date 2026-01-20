Skandal zbog srpske zastave na Australijan openu: Olgi Danilović promijenili reprezentaciju

Srpska teniserka igra protiv Koko Gof u drugom kolu Australijan openu, a najavljena je pod zastavom Slovenije.

Srpska teniserka Olga Danilović u drugom kolu Australijan opena igraće protiv američke teniserke Koko Gof, a taj meč može se okarakterisati i kao jedan od najzanimljivijih u ovoj fazi prvog grend slema sezone. Ipak, meč je imao neprijatnu uvertiru, jer je Eurosport u najavi susreta pogrešio zastavu pored najbolje srpske teniserke.

Iako je Olga Danilović već godinama prisutna na najvećoj sceni, u toku televizijskog prenosa pored njenog imena nije se pojavila zastava Srbije, već zastava Slovenije! Imajući u vidu da je Novak Đoković najtrofejniji teniser u istoriji, ovakvi propusti su veliki skandal jer očekujemo da su do sada svi naučili kako izgleda zastava Srbije.

Istina, Olga Danilović ima veze sa Slovenijom, pa Eurosport ovog prilikom nije u potpunosti promašio temu. dugogodišnji dečko najbolje srpske teniserke je slovenački fudbalski golman Jan Oblak, ali to ne znači da pored njenog imena treba da bude zastava na kojoj se vidi Triglav.

