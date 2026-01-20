Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu: Njena partnerka skoro bila na žestokom udaru

Srpkinja Olga Danilović je zajedno sa Anastasijom Potapovom prošla u drugo kolo Australijan Opena.

Srpska teniserka Olga Danilović ostvarila je još jednu pobedu na Australijan Openu, ovog puta u konkrenciji dublova. Naša predstavnica praktikuje da igra u paru na velikim turnirima i neko vreme joj je partnerka Austrijanka Anastasija Potopava.

Srpsko-austrijska kombinacija je slavila protiv Ruskinje Irine Šmanovič i Argentinke Solane Sijere sa 6:3, 3:6, 6:0 posle sat i 28 minuta igre.

Danilovićevu u sredu čeka meč u singliu protiv favorizovane Amerikanke Koko Gof. Nije Srpkinji strano rušenje favorita na najvećim problemima, pa se nadamo da će ponovo igrati treće kolo u Melburnu. U prvom kolu je srušila legendarnu Serenu Volijams, ali je u drugom kolu čeka znatno teži zadatak.

Ko je njena dubl partnerka?

Anastasija Potapova

Ruska teniserka Anastasija Potapova odlučila je u decembru da promeni državljanstvo i da ubuduće predstavlja Austriju. Iako je rođena u Saratovu, gradu na Volgi, odlučila je da se odrekne Rusije i prihvatila je poziv druge države. Posle dugo vremena tako je uz njeno ime i zastava zemlje koju predstavlja, pošto sa ruskom "trobojkom" to nije bilo moguće još od 2022. godine i početka sukoba u Ukrajini.

Dok je u domovini optužuju za izdaju, Potapova poručuje da je to dobro promišljena odluka i da nije prelomila preko noći, dok je dodala i da je dugo već znala da će igrati za Austriju: "Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.

