logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu: Njena partnerka skoro bila na žestokom udaru

Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu: Njena partnerka skoro bila na žestokom udaru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpkinja Olga Danilović je zajedno sa Anastasijom Potapovom prošla u drugo kolo Australijan Opena.

Olga Danilović zajedno sa Anastasijom Potapovom u drugom kolu dubla Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović ostvarila je još jednu pobedu na Australijan Openu, ovog puta u konkrenciji dublova. Naša predstavnica praktikuje da igra u paru na velikim turnirima i neko vreme joj je partnerka Austrijanka Anastasija Potopava.

Srpsko-austrijska kombinacija je slavila protiv Ruskinje Irine Šmanovič i Argentinke Solane Sijere sa 6:3, 3:6, 6:0 posle sat i 28 minuta igre. 

Danilovićevu u sredu čeka meč u singliu protiv favorizovane Amerikanke Koko Gof. Nije Srpkinji strano rušenje favorita na najvećim problemima, pa se nadamo da će ponovo igrati treće kolo u Melburnu. U prvom kolu je srušila legendarnu Serenu Volijams, ali je u drugom kolu čeka znatno teži zadatak.

Ko je njena dubl partnerka?

Anastasija Potapova
Izvor: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

Ruska teniserka Anastasija Potapova odlučila je u decembru da promeni državljanstvo i da ubuduće predstavlja Austriju. Iako je rođena u Saratovu, gradu na Volgi, odlučila je da se odrekne Rusije i prihvatila je poziv druge države. Posle dugo vremena tako je uz njeno ime i zastava zemlje koju predstavlja, pošto sa ruskom "trobojkom" to nije bilo moguće još od 2022. godine i početka sukoba u Ukrajini.

Dok je u domovini optužuju za izdaju, Potapova poručuje da je to dobro promišljena odluka i da nije prelomila preko noći, dok je dodala i da je dugo već znala da će igrati za Austriju: "Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Australijan open Olga Danilović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC