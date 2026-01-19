"Znam šta je Olga uradila ovdije": Amerikanka oprezna u Melburnu, dobro pamti jedan detalj

Koko Gof imala je samo riječi hvale za Olgu Danilović pred njihov meč na Australijan openu u drugom kolu takmičenja.

Koko Gof rutinski je odradila posao na startu Australijan opena. Bez većih problema savladala je Kamilu Rahimovu (Uzbekistan) - 6:2, 6:3. Meč je trajao nešto više od sat i po vremena, a naredna rivalka trećoj teniserki svijeta biće Olga Danilović.



"Olga je sjajna teniserka. Mislim da ima neke dobre rezultate ovdje. Pamtim da je pobijedila Džesiku Pegulu, čini mi se prije dvije godine. Imala je veoma dobar meč protiv Venus. Biće teško, veoma je talentovana i radujem se toj borbi. Ne igram često protiv ljevorukih igračica, tako da neće biti lako. Moram da se držim svoje igre, nadam se da ću uspjeti", poručila je Gof pred prvi međusobni okršaj sa Olgom. Malo je pomiješala godine pošto je Olga prošle godine savladala Pegulu (7:6, 6:1).

Jedna od tema koja je bila zanimljiva novinarima na konferenciji američke teniserke ticala se promjene državljanstava koja se dešava dosta često u posljednje vrijeme. Anastasija Potapova se odrekla Rusije i postala Austrijanka, dok je upravo Rahimova napravila sličan potez i rusku zastavu zamenila uzbekistanskom.

"Naravno da sam primijetila, zapalo mi je za oko. Nisam ni znala da igra pod drugom zastavom dok mi trener nije poslao raspored i tada sam primijetila da je nešto drugačije. Sigurna sam da postoje razlozi za to što dolazi do promjene državljanstva. Ne znam kakav je proces i sve to. Moraćete njih da pitate zašto to rade, ali sam sigurna da postoji razlog", zaključila je Gof.