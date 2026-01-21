logo
Olga Danilović bez šanse na Australijan openu: Zaustavila je treća teniserka svijeta, ali još ne pakuje kofere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Olga Danilović nije uspjela da pruži veći otpor Amerikanki Koko Gof i ispala je iz singla na Australijan openu, ali će se sa Anastasijom Potapovom takmičiti u dublu.

Olga Danilović Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Olga Danilović nije uspjela da napravi senzaciju na Australijan openu. Izgubila je od Koko Gof u drugom kolu takmičenja - 6:2, 6:2. Za manje od 80 minuta je američka teniserka opravdala ulogu favorita i pokazala zašto je treća na svijetu.

Srpska teniserka nije imala nikakve šanse protiv jednog od favorita za titulu. U prvom setu je Koko napravila dupli brejk, povela sa 5:0 i sve što je Olga uspjela jeste da ublaži rezultat u tom setu jednim vraćenim brejkom. Slična priča viđena je u drugom gdje je Gof poslije brejka došla do 3:0 i do kraja je još jednom oduzela servis Srpkinji i završila posao.

Gof će u narednom kolu igrati protiv sunarodnice Hejli Baptist, dok Olga još uvijek ne pakuje kofere. Ona je ispala iz singla, ali nastavlja takmičenje u dublu. Tamo je sa Anastasijom Potapovom prošla prvo kolo i u drugom čeka rivalke i ako ne bude iznenađenja igraće protiv trećih favorita Jelene Ostapenko (Letonija)/Su Vei Hsieh (Tajvan).

