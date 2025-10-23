Kakva dominacija Vasilije Micića: Opet igra kao MVP, predvodi najbolji tim Evrolige

Sjajno izdanje Vasilija Micića u novoj pobjedi Hapoela iz Tel Aviva.

Izvor: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia

Dvostruki MVP Evrolige Vasilije Micić vratio se ovog ljeta na "Stari kontinent" i vidi se koliko mu to prija. Dominirao je i večeras i vodio je Hapoel do pobjede protiv Monaka 85:77, poslije čega se klub iz Tel Aviva - debitant u ovom takmičenju - vratio na prvo mjesto tabele Evrolige.

Micić je "plesao", posebno u završnici utakmice kada je preuzeo odgovornost, a meč je okončao sa 22 poena, tri asistencije i jednom ukradenom loptom. Promašio je samo jedan šut iz igre, a imao je pet izgubljenih lopti, za ukupan indeks korisnosti 23.

Pogledajte kako je odigrao Micić u završnici meča:



Osim njega, Hapoel je imao raspoloženog Motlija (17 poena), dok su po 11 ubacili Oturu i Malkom. Još je dvocifren bio i Blekni sa 10 poena. Što se tiče Monaka, koji ima dosta problema ove sezone, Majk Džejms je bio najefikasniji sa 20 poena. Uz njega, još trojica su bila dvocifrena - Okobo i Tajs po 12, a Dijalo 11.

Podsjetimo, Hapoel ima skor 5-1 i samo Panatinaikos može da se izjednači sa njim ako u petak dobije Virtus. Što se tiče Monaka, učesnika fajnal-fora prošle sezone, trenutno je na 3-3.